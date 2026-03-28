Мерседесу знову немає рівних: результати кваліфікації гран-прі Японії з Формули-1

Формула-1 продовжує свій 77-й сезон в історії. Після етапів у Австралії та Китаї "королівські перегони" завітали до ще однієї східної країни.

Третій етап Формули-1 прийняла Японія, а саме легендарний автодром у Сузуці. Перші два етапи засвідчили домінування Мерседес у цьому сезоні, повідомляє 24 Канал.

Як Мерседес знову всіх обійшов?

Расселл та Антонеллі забирали дві перші позиції на минулих гран-прі. Втім у фанатів з'явилась надія, що Макларен та Феррарі кинуть виклик пілотам німецької команди.

На ранок суботи була винесена кваліфікація у Японії. Перший її сегмент очікувано відсіяв аутсайдерів з Астон Мартін та Каділлак, а ось у другій частині неприємно здивував Макс Ферстаппен.

Нідерландець виграв чотири останні гран-прі Японії. Але цього разу Макс посів лише 11-те місце, пропустивши вперед новачка перегонів Ліндблада.

Що ж стосується боротьби за поул, то у перших двох сегментах впевнено виглядав Леклер з Феррарі. Але у фінальній частині монегаск зробив кілька помилок посеред кола та не зміг нав'язати боротьбу фаворитами.

Шарлю вдалось лише потіснити Норріса з четвертої позиції. Натомість в боротьбі двох Мерседесів поул-позішн дістався Антонеллі, який випередив чинного лідера індивідуального заліку Расселла майже на 0,3 секунди

Результати кваліфікації гран-прі Японії:

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) Джордж Расселл (Мерседес) Оскар Піастрі (Макларен) Шарль Леклер (Феррарі) Ландо Норріс (Макларен) Льюїс Гемілтон (Феррарі) П'єр Гаслі (Альпін) Ісак Аджар (Ред Булл) Габірель Бортолето (Ауді) Арвід Ліндблад (РБ) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Естебан Окон (Хаас) Ніко Гюлькенберг (Ауді) Ліам Лоусон (РБ) Франко Колапінто (Альпін) Карлос Сайнс (Вільямс) Алекс Албон (Вільямс) Олівер Берман (Хаас) Серхіо Перес (Каділлак) Валттері Боттас (Каділлак) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Ленс Стролл (Астон Мартін)

Варто також виділити успіх Оскара Піастрі, який на двох перших етапах відверто розчарував. Австралієць не зміг навіть стартувати у Австралії та Китаї, але тепер стартуватиме у Сузуці з третьої сходинки.

Таким чином, Антонеллі виграє свій другий поул та має змогу завтра очолити індивідуальний залік пілотів Формули-1. Для цього Кімі треба фінішувати попереду Джорджа Расселла. Старт гран-прі Австралії – 29 березня о 8 ранку за київським часом.