Третій етап Формули-1 прийняла Японія, а саме легендарний автодром у Сузуці. Перші два етапи засвідчили домінування Мерседес у цьому сезоні, повідомляє 24 Канал.
Як Мерседес знову всіх обійшов?
Расселл та Антонеллі забирали дві перші позиції на минулих гран-прі. Втім у фанатів з'явилась надія, що Макларен та Феррарі кинуть виклик пілотам німецької команди.
На ранок суботи була винесена кваліфікація у Японії. Перший її сегмент очікувано відсіяв аутсайдерів з Астон Мартін та Каділлак, а ось у другій частині неприємно здивував Макс Ферстаппен.
Нідерландець виграв чотири останні гран-прі Японії. Але цього разу Макс посів лише 11-те місце, пропустивши вперед новачка перегонів Ліндблада.
Що ж стосується боротьби за поул, то у перших двох сегментах впевнено виглядав Леклер з Феррарі. Але у фінальній частині монегаск зробив кілька помилок посеред кола та не зміг нав'язати боротьбу фаворитами.
Шарлю вдалось лише потіснити Норріса з четвертої позиції. Натомість в боротьбі двох Мерседесів поул-позішн дістався Антонеллі, який випередив чинного лідера індивідуального заліку Расселла майже на 0,3 секунди
Результати кваліфікації гран-прі Японії:
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Льюїс Гемілтон (Феррарі)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Ісак Аджар (Ред Булл)
- Габірель Бортолето (Ауді)
- Арвід Ліндблад (РБ)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Естебан Окон (Хаас)
- Ніко Гюлькенберг (Ауді)
- Ліам Лоусон (РБ)
- Франко Колапінто (Альпін)
- Карлос Сайнс (Вільямс)
- Алекс Албон (Вільямс)
- Олівер Берман (Хаас)
- Серхіо Перес (Каділлак)
- Валттері Боттас (Каділлак)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
Варто також виділити успіх Оскара Піастрі, який на двох перших етапах відверто розчарував. Австралієць не зміг навіть стартувати у Австралії та Китаї, але тепер стартуватиме у Сузуці з третьої сходинки.
Таким чином, Антонеллі виграє свій другий поул та має змогу завтра очолити індивідуальний залік пілотів Формули-1. Для цього Кімі треба фінішувати попереду Джорджа Расселла. Старт гран-прі Австралії – 29 березня о 8 ранку за київським часом.