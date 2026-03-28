Третий этап Формулы-1 приняла Япония, а именно легендарный автодром в Сузуке. Первые два этапа показали доминирование Мерседес в этом сезоне, сообщает 24 Канал.
Как Мерседес снова всех обошел?
Расселл и Антонелли забирали две первые позиции на прошлых гран-при. Впрочем, у фанатов появилась надежда, что Макларен и Феррари бросят вызов пилотам немецкой команды.
На утро субботы была вынесена квалификация в Японии. Первый ее сегмент ожидаемо отсеял аутсайдеров из Астон Мартин и Кадиллак, а вот во второй части неприятно удивил Макс Ферстаппен.
Голландец выиграл четыре последних гран-при Японии. Но на этот раз Макс занял лишь 11-е место, пропустив вперед новичка гонки Линдблада.
Что же касается борьбы за поул, то в первых двух сегментах уверенно выглядел Леклер из Феррари. Но в финальной части монегаск сделал несколько ошибок посреди круга и не смог навязать борьбу фаворитами.
Шарлю удалось лишь потеснить Норриса с четвертой позиции. Зато в борьбе двух Мерседесов поул-позишн достался Антонелли, который опередил действующего лидера индивидуального зачета Расселла почти на 0,3 секунды
Результаты квалификации гран-при Японии:
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Ландо Норрис (Макларен)
- Льюис Хэмилтон (Феррари)
- Пьер Гасли (Альпин)
- Исак Аджар (Ред Булл)
- Габирель Бортолето (Ауди)
- Арвид Линдблад (РБ)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Эстебан Окон (Хаас)
- Нико Гюлькенберг (Ауди)
- Лиам Лоусон (РБ)
- Франко Колапинто (Альпин)
- Карлос Сайнс (Уильямс)
- Алекс Албон (Уильямс)
- Оливер Берман (Хаас)
- Серхио Перес (Кадиллак)
- Валттери Боттас (Кадиллак)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Лэнс Стролл (Астон Мартин)
Стоит также выделить успех Оскара Пиастри, который на двух первых этапах откровенно разочаровал. Австралиец не смог даже стартовать в Австралии и Китае, но теперь будет стартовать в Сузуке с третьей строчки.
Таким образом, Антонелли выигрывает свой второй поул и имеет возможность завтра возглавить индивидуальный зачет пилотов Формулы-1. Для этого Кими надо финишировать впереди Джорджа Расселла. Старт гран-при Австралии – 29 марта в 8 утра по киевскому времени.