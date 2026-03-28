Третий этап Формулы-1 приняла Япония, а именно легендарный автодром в Сузуке. Первые два этапа показали доминирование Мерседес в этом сезоне, сообщает 24 Канал.

Как Мерседес снова всех обошел?

Расселл и Антонелли забирали две первые позиции на прошлых гран-при. Впрочем, у фанатов появилась надежда, что Макларен и Феррари бросят вызов пилотам немецкой команды.

На утро субботы была вынесена квалификация в Японии. Первый ее сегмент ожидаемо отсеял аутсайдеров из Астон Мартин и Кадиллак, а вот во второй части неприятно удивил Макс Ферстаппен.

Голландец выиграл четыре последних гран-при Японии. Но на этот раз Макс занял лишь 11-е место, пропустив вперед новичка гонки Линдблада.

Что же касается борьбы за поул, то в первых двух сегментах уверенно выглядел Леклер из Феррари. Но в финальной части монегаск сделал несколько ошибок посреди круга и не смог навязать борьбу фаворитами.

Шарлю удалось лишь потеснить Норриса с четвертой позиции. Зато в борьбе двух Мерседесов поул-позишн достался Антонелли, который опередил действующего лидера индивидуального зачета Расселла почти на 0,3 секунды

Результаты квалификации гран-при Японии:

Андреа Кими Антонелли (Мерседес) Джордж Расселл (Мерседес) Оскар Пиастри (Макларен) Шарль Леклер (Феррари) Ландо Норрис (Макларен) Льюис Хэмилтон (Феррари) Пьер Гасли (Альпин) Исак Аджар (Ред Булл) Габирель Бортолето (Ауди) Арвид Линдблад (РБ) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Эстебан Окон (Хаас) Нико Гюлькенберг (Ауди) Лиам Лоусон (РБ) Франко Колапинто (Альпин) Карлос Сайнс (Уильямс) Алекс Албон (Уильямс) Оливер Берман (Хаас) Серхио Перес (Кадиллак) Валттери Боттас (Кадиллак) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Лэнс Стролл (Астон Мартин)

Стоит также выделить успех Оскара Пиастри, который на двух первых этапах откровенно разочаровал. Австралиец не смог даже стартовать в Австралии и Китае, но теперь будет стартовать в Сузуке с третьей строчки.

Таким образом, Антонелли выигрывает свой второй поул и имеет возможность завтра возглавить индивидуальный зачет пилотов Формулы-1. Для этого Кими надо финишировать впереди Джорджа Расселла. Старт гран-при Австралии – 29 марта в 8 утра по киевскому времени.