Колишній тренер Мудрика по Челсі знайшов собі нову роботу в АПЛ

Відомий тренер Грем Поттер повертається до роботи в елітному дивізіоні чемпіонату Англії. Новим клубом коуча також стане команда з Лондона.

Лондонський Вест Гем переживає важкий сезон. Влітку команду залишив шотландський тренер Девід Моєс, який перебував у клубі з 2019 року та виграв з ним Лігу конференцій.

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Повернення Поттера

Новим наставником "молотків" став Хулен Лопетегі, проте іспанець недовго протримався у клубі. Зрештою на початку січня Вест Гем звільнив тренера та вже знайшов собі нового.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Вест Гема, новим наставником команди став Грем Поттер. Контракт з англійським спеціалістом підписаний на два з половиною роки.

Раніше Поттер очолював такі команди як Лідс Карнегі, Естерсунд, Свонсі, Брайтон та Челсі. В лондонському клубі Грем встиг потренувати Михайла Мудрика.

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Нагадаємо, що Вест Гем посідає 14 місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії після 20 турів. Лондонці випереджають зону вильоту на сім очок.