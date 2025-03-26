Тренер не зміг пригадати: найкращий молодий футзаліст світу був на перегляді в Чорноморці

Українська збірна з футзалу у 2024 році виграла історичну "бронзу" чемпіонату світу. Одним з героїв Мундіалю став молодий універсал Ростислав Семенченко.

Одеський Чорноморець, коли його тренував Роман Григорчук, міг підписати Ростислава Семенченка. Однак за підсумком зборів майбутня зірка футзалу не затримався в команді, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Трендець.

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Семенченко міг стати зіркою УПЛ

Під час інтерв'ю Роман Йосипович не зміг пригадати Ростислава Семенченка, адже на перегляді у нього було дві тисячі футболістів.

Зрештою Григорчук все ж пригадав, що у 2021 році його тренерський штаб рекомендував Ростислава. Клуб хотів його підписати, але хлопець обрав футзал.

Здивуванню Григорчука не було меж, коли він дізнався, що Семенченко став найкращим молодим футзалістом світу.

Став найкращим молодим футзалістом світу? Аааа. Я знаю, це з нашого одеського регіону. Мені Кирило Ковальчук про нього говорив. Він займався цим питанням – він його приводив на перегляд. Я пам'ятаю, що цей факт був і він таки обрав футзал. Ми були готові його брати в команду. Він дуже талановита людина,

– сказав Григорчук.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2024 з футзалу Ростислав Семенченко допоміг "синьо-жовтим" виграти "бронзу". ФІФА визнало українця найкращим гравцем матчу за третє місце. У вирішальному поєдинку команда Олександра Косенка розгромила Францію з рахунком 7:1.

За підсумком 2024 року Ростислав Семенченко став найкращим молодим футзалістом світу за версією видання Futsal Planet.