Грузія зіграє з Угорщиною у Лізі націй: що цей матч означає для збірної України

Adv

Збірна України бореться у квартеті з Північною Ірландією, Угорщиною та Грузією. Про матч наших сусідів з командою, яка нещодавно втратила Хвічу Кварацхелію, розповідає 24 Канал.

популярні відео

Як Грузія – Угорщина впливає на Україну

Кількома годинами до матчу України у 5-му турі Грузія прийме Угорщину. Господарі поля посідають останнє місце у групі та поступаються Україні 2 заліковими балами. Угорщина випереджає нашу команду на 3 очки та йде 2-ю

Реклама 21+ / Реклама 21+ /

Нічия у матчі залишить Україну третьою. Цей результат найвигідніший для наших тенісистів, адже він не дасть угорцям відірватися ще далі, а грузини точно підійдуть до матчу 6-го туру у гіршому положенні, ніж Україна.

Перемога Угорщини погіршить шанси нашої збірної на вихід у Дивізіон А Ліги націй – напряму або через плей-оф у статусі другої команди. У контексті боротьби із Сакартвело цей результат значитиме, що перемога "синьо-жовтих" у Белфасті тим вечором дасть змогу нашій команді уникнути плей-оф за збереження прописки у Дивізіоні B.

Якщо Грузія переможе – щонайменше на кілька годин обійде Україну. Аби повернутися на третє місце підопічним Мальдери потрібно буде брати гору над Угорщино, або ж зважати на різницю забитих і пропущених. Вона залежно від результатів матчів 5-го туру може бути різною. Щоправда, тоді наші земляки отримають можливість спробувати наздогнати Угорщину.

Матч Грузія – Угорщина розпочнеться 14 листопада о 19:00 за київським часом у Тбілісі.

Що відомо про виступи збірної України у Лізі націй

Українська збірна виступає у Лізі B, де її суперниками є Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Щоб напряму підвищитися у вищу лігу "синьо-жовтим" потрібно виграти свою групу.

Також це можливо зробити, посівши друге місце, однак за такого сценарію доведеться виграти у стиковій стадії. Треті місця у групах ліги B убезпечені від вильоту: вони просто залишаються у тому ж дивізіоні. А останнє місце не означає падіння в Лігу С – будуть зіграні стики з командами, які посіли там другі позиції.

У суботу, 14 листопада, матч Північна Ірландія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Трьома днями пізніше, 17 листопада, українці зіграють номінально домашній матч проти Грузії. Цей поєдинок відбудеться у словацькому Кошице та розпочнеться також о 21:45 за часом Києва.