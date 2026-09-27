Несподіванкою у збірній Грузії стала відставка тренера, який був творцем головних успіхів команди. Який ефект такі рішення можуть мати для наступної гри, українська команда має пам'ятати ще з минулорічних "пригод" з Азербайджаном, пише 24 Канал.

Грузія попрощалась із найкращим тренером в історії

Здавалося б, прикра поразка від Північної Ірландії на 9-ій доданій хвилині буде просто тимчасовим розчаруванням для грузинської збірної. Французький наставник Віллі Саньйоль після фінальної стадії і плей-оф Євро-2024, а також підняття з Ліги D в Лігу B мав би бути фактично недоторканним.

Але щось у відносинах коуча та футбольної асоціації Грузії зламалось. Саньйоль сенсаційно пішов у відставку, а на його місце взяли найпростішу альтернативу, тренера молодіжки Рамаза Сванадзе.

Проблеми суперника могли б тішити збірну України, якби не одне "але": ми вже грали проти команди, яка щойно раптово звільнила тренера і мала б бути аутсайдером. Це був Азербайджан у відборі на Мундіаль-2026 – і тоді українці під орудою Сергія Реброва провели один з найгірших матчів в своїй історії, спромігшись лише на нічию. Тому не варто недооцінювати те, як зміна коуча здатна змотивувати футболістів.

Україні не щастить у Тбілісі

У контрольних матчах, які проходили на грузинській землі, проблем у збірної України зазвичай не виникало. А ось офіційні зустрічі вдавалися Сакартвело відчутно краще.

Команди зустрічалися у кваліфікації до чемпіонату світу-2006, Євро-2008, а потім ще раз у попередній Лізі націй. І кожен раз грузини створювали сенсацію, не даючи "синьо-жовтим" забрати три очки.

Залишається сподіватися, що ця тенденція перерветься з четвертої спроби. Після успіху у Будапешті ні на що менше збірна України не має бути згодна.