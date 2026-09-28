Без Ярмоленка та Яремчука: в якому складі Україна зіграє проти Грузії

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера вже визначився зі стартовою одинадцяткою на поєдинок другого туру Ліги націй проти команди Грузії. Порівняно з поєдинком проти Угорщини, у складі "синьо-жовтих" відбулися суттєві зміни.

Ще за день до гри Андреа Мальдера анонсував ротацію на позиції воротаря та вимушену заміну на лівому фланзі оборони. Проте цим італієць не обмежився, пише 24 Канал.

Стартовий склад України на матч з Грузією

ТРУБІН

БОНДАР – САРАПІЙ – МИХАВКО – МИХАЙЛІЧЕНКО

НАЗАРИНА – ПІХАЛЬОНОК

ЗУБКОВ – ХЛАНЬ

ВАНАТ – ПОНОМАРЕНКО

Зміни від Мальдери

На позицію у воротах очікувано повертається Анатолій Трубін: італійський коуч сам говорив, що має домовленість з голкіперами, відповідно до якої проти грузинів має грати футболіст Бенфіки.

Проблему лівого захисника "алленаторе" вирішив таким чином: замість Віталія Миколенка випустив туди Богдана Михайліченка. Водночас правий фланг за відсутності в заявці Іллі Крупського закриватиме, ймовірно, Валерій Бондар, який зазвичай грає центрального захисника.

Ротація стосуватиметься і лінії півзахисту: в опорній зоні замість Володимира Бражка, який невдало провів перший тайм з угорцями, вийде з перших хвилин Єгор Назарина. Дебютує за збірну України Максим Хлань.

Серед нападників Андреа Мальдера цього разу надав перевагу Матвію Пономаренку, який гратиме в парі з Владиславом Ванатом – єдиним гравцем, який вдруге поспіль виходить у старті України в Лізі націй.

Що потрібно знати про матч Грузія – Україна

Наша збірна ніколи раніше не вигравала у Тбілісі в офіційних матчах: три спроби завершились нічиїми. Натомість грузинам за весь час не вдалося жодного разу обіграти українців у будь-якій грі, навіть товариській.

Після першого туру Україна ділить першу сходинку у групі з Північною Ірландією. Грузини, програвши "айрішам", мають нуль очок, як і угорці.

Після першого матчу довгого осіннього збору Грузія відправила у відставку головного тренера Віллі Саньоля. Його місце посів колишній тренер молодіжної збірної Рамаз Сванадзе.