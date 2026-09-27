Онлайн-трансляція пресконференції Андреа Мальдери перед матчем Грузія – Україна

Збірна України з футболу готується до другого матчу в рамках Ліги націй 2026/2027. Суперником нашої команди стане збірна Грузії.

Україна намагатиметься розвинути успіх після перемоги у першому турі. Матч пройде 28 вересня у Тбілісі, початок – о 19:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Що скаже Мальдера

Традиційно напередодні гри збірної передматчеву пресконференцію проведе головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера. Окрім цього, із журналістами поспілкується один з гравців команди.

Захід запланований на неділю, 27 вересня. Початок – о 17:30 за Києвом. Пряма трансляція пресконференції тренера та гравця буде доступна на ютуб-каналі УАФ.

Онлайн-трансляція пресконференції Андреа Мальдери: дивитися відео

Як Україна почала в Лізі націй

Нагадаємо, що Україна здобула перемогу над Угорщиною в першому турі Ліги націй. Єдиний гол у поєдинку оформив нападник Андерлехта Данило Сікан.

В другому турі "синьо-жовті" зіграють проти Грузії. Зазначимо, що наша команда виступає в дивізіоні B Ліги націй. Окрім угорців та грузинів, нашим суперником по групі також є збірна Північної Ірландії.

Перше місце в групі виведе нашу команду напряму в лігу А, тоді як в разі другого місця Україна гратиме у плей-оф за право підвищитися у класі. Натомість якщо "синьо-жовті" стануть останніми, то гратимуть стикові ігри за невиліт в дивізіон C.