Грузія – Україна: як подивитися матч безкоштовно

Збірна України у понеділок, 28 вересня, зіграє свій другий матч у новому розіграші Ліги націй. На команду Андреа Мальдери очікує зустріч з непоступливою Грузією.

Через різницю у часі між Тбілісі та центральною Європою матч у грузинській столиці звично розпочнеться раніше – о 19:00 за Києвом, пише 24 Канал.

Де дивитися матч Грузія – Україна онлайн

В Україні матчі Ліги націй 2026/2027 років транслює медіасервіс MEGOGO.

Дивитися матч можна буде на різноманітних смарт-пристроях або просто в інтернет-браузері на комп'ютері.

Перегляд вимагає наявності у користувача однієї з передплат – MEGOPACK (MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S), "Спорт" чи "ТБ + Кіно". Матчі Ліги націй показують окремі канали MEGOGO Футбол.

Як дивитися матч безкоштовно

У вільному доступі для Т2 та кабельних мережах матч покаже телеканал MEGOGO SPORT без додаткової плати.

Передматчева студія

О 17:45 MEGOGO розпочне розігрів перед матчем у форматі студії з експертами, яка повернеться в етер під час перерви та після гри для експрес-аналізу та інтерв'ю з гравцями і тренером.

Коментатори матчу Грузії та України – Володимир Звєров та Віталій Похвала.

Історія протистоянь

Україна ніколи не програвала Грузії, але у Тбілісі команда Сакартвело стабільно набирає очки у протистояннях із "синьо-жовтими". В минулій Лізі націй ми тут зіграли внічию.