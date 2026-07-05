"Я стікаю кров'ю": тренер Парагваю зробив зізнання після вильоту від Франції на ЧС-2026

Поразка від Франції завершила шлях Парагваю на чемпіонаті світу-2026. Після фінального свистка наставник команди Густаво Альфаро не стримав емоцій і зробив відверте зізнання.

Збірна Парагваю припинила боротьбу на Мундіалі, поступившись Франції з мінімальним рахунком 0:1 у матчі 1/8 фіналу. Після гри головний тренер команди підбив підсумки виступу та висловився про власне майбутнє, передає Reuters.

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Як тренер відреагував на виліт Парагваю?

63-річний аргентинський фахівець Густаво Альфаро зізнався, що дуже важко переживає поразку, хоча й залишає турнір із відчуттям виконаного обов'язку. За його словами, команда зробила все можливе, а гравцям немає в чому дорікнути.

Я залишаю турнір зі спокійною душею, знаючи, як ми зіграли. Мені сумно, тому що хотілося пройти далі. Поразка ніколи не приносить радості,

– сказав наставник.

Також Альфаро звернувся до футболістів у роздягальні, наголосивши, що шлях до великих перемог неможливий без уміння приймати поразки.

Найбільш емоційною стала його заява про власний стан після завершення матчу.

Зараз у мене відкриті рани. Я стікаю кров'ю. Не можу нічого осмислити, тому що емоції переповнюють мене,

– зізнався тренер.

Що сказав Альфаро про своє майбутнє?

Контракт Густаво Альфаро зі збірною Парагваю добігає кінця, тому після вильоту журналісти поцікавилися його подальшими планами. Сам тренер зазначив, що поки не готовий ухвалювати жодних рішень.

За словами наставника, спершу потрібно дати емоціям вщухнути, після чого можна буде оцінити ситуацію та визначитися з наступним кроком у кар'єрі.

Водночас Альфаро підкреслив, що з великою вдячністю ставиться до Парагваю. Він зазначив, що країна, місцеві клуби та футболісти тепло його прийняли, а за час роботи йому вдалося побудувати чудові стосунки з командою.

Фахівець також наголосив, що не знає, чим займатиметься найближчим часом, однак визнав: для нього немає кращого місця, ніж Парагвай, який став для нього по-справжньому особливим.