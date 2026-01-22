Футболіст збірної України зажадав шалені кошти від команди і потрапив у скандал

Нещодавно Олексія Гуцуляка перевели до молодіжного складу Полісся. У житомирському клубі пояснили це рішення тим, що футболіст відмовився підписувати новий контракт на покращених умовах.

Відомий коментатор та журналіст Віктор Вацко у своїй авторській програмі на ютуб-каналі "Вацко.Live" розповів про фінансові апетити лідерів житомирян.

Яку зарплату вимагав Гуцуляк?

За словами Вацка, вінгер Полісся вимагав від житомирського клубу за новим контракт чималі кошти.

Гуцуляк хотів 100 тисяч доларів. Чи агент хотів, як там його правильно назвати. Олег Авдиш – він же неліцензований агент. Хто він там? Менеджер, посередник, консультант. Нехай самі підкреслять, який термін правильний,

– розповів Вацко.

Журналіст додав, що Геннадій Буткевич, власник Полісся, порадився із менеджментом клубу, адже вони прекрасно знають, які кошти зараз платять футболістам і ухвалив рішення, що це занадто великі кошти для Гуцуляка.

Раніше у коментарі "Трибуні" футболіст висловився про своє переведення до молодіжної команди U-19.

"Протягом усього контракту я не давав жодного приводу сумніватися у своєму професіоналізмі та відданості команді. Моя позиція проста – мені потрібна можливість грати у футбол на максимальному рівні. Допомогти команді боротися за чемпіонство, разом зі збірною України боротися за вихід на чемпіонат світу 2026 року, для мене це мрія. Зберігаю повагу до клубу та його вболівальників", – підкреслив вінгер.

Що відомо про кар'єру Гуцуляка у Поліссі?