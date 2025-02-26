Український боксер Гвоздик заявив про бажання вийти на ринг проти росіянина та друга Кадирова

Олександр вже майже рік не бився ні з ким на професійному рівні. Тепер же українець вирішив, що має зійтися в ринзі з абсолютним чемпіоном з Росії.

У Саудівській Аравії 22 лютого пройшов великий вечір боксу. Головним івентом події став поєдинок між росіянином Дмітрієм Біволом та канадцем російського походження Артуром Бетербієвим.

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Гвоздик мріє про бій з росіянином

Перемогу здобув перший роздільним рішенням суддів. Результат цього бою прокоментував український боксер Олександр Гвоздик, який раніше був чемпіоном у напівважкій вазі.

Як на мене, цей бій був трохи кращим за попередній. Я думаю, що вони попрацювали над помилками, тому Бетербієв був агресивнішим, ніж у першому бою. Бівол не віддавав останні раунди, він контролював поєдинок протягом усієї дистанції. Тож цього разу його визнали переможцем. Готовий вийти в ринг проти обох. Це був чудовий бій, чудова робота від обох хлопців. Але я відчуваю, що я тут і готовий битися з ними обома,

– заявив Гвоздик в інтерв'ю Мануку Акопяну.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Бетербієв здолав Бівола та став абсолютним чемпіоном світу у напівважкій вазі. Втім тепер Біволу вдалось взяти реванш та забрати звання абсолюта собі.

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Після першого бою Бетербієв сфотографувався із терористом Рамзаном Кадировим, який підтримує війну Росії проти України. Що ж стосується Гвоздика, то він вже зустрічався із Артуром у 2019-му.

Тоді українець програв канадцю технічним нокаутом. Загалом за свою кар'єру Олександр виграв 20 з 22-х боїв на професійному рівні. Востаннє він виходив на ринг у червні 2024-го, коли поступився одноголосним рішенням суддів Давіду Бенавідесу.