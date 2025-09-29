Британський боксер Г'юї Ф'юрі припустив, хто з бійців міг би зупинити Олександра Усика. 31-річний боксер зробив сміливий прогноз на самого себе.

Чемпіон Великої Британії у важкій вазі впевнений у своїй перемозі над Олександром Усиком. Г'юї Ф'юрі в інтерв'ю Boxing King Media також припустив, чи може хтось перемогти непереможного українця окрім нього, повідомляє 24 Канал.

Хто може перемогти Усика?

Ф'юрі самовпевнено розповів, що наразі немає жодного іншого боксера, окрім цього, який би міг зупинити переможну ходу чемпіона з України.

Не думаю. Ні, не можу пригадати нікого, хто міг би його перемогти,

– відповів Ф'юрі.

До слова. Олександр Усик провів на профі-рингу 24 переможні бої поспіль (15 – нокаутом). Влітку 2025-го українець здолав у реванші Даніеля Дюбуа. Попереду в українця прощальний двобій.

Нагадаємо, що раніше російський боксер Мурат Гассієв заявив, що будь-який боксер з топ-10 чи топ-20 світового рейтингу може завдати поразки Усику, якщо вдасться завдати потужного удару.

Нагадаємо, що попереду в Олександра прощальний бій у професіоналах. Джозеф Паркер розповів секрет успіху Усика, який у свої 38 років продовжує перемагати на найвищому рівні. Коментар новозеландця цитувало видання Sky Sports.

Хто такий Г'юї Ф'юрі?