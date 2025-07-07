"Ти не будеш грати за Реал": Алонсо виставив за двері зіркового футболіста

Хабі Алонсо замінив Карло Анчелотті на посаді головного тренера Реала. Новий наставник "Королівського клубу" почав одразу ставити свою гру та вносити власні корективи.

Керманич "вершкових" визначився зі складом команди на наступний сезон. Один з досвідчених гравців мадридців не входить у плани Алонсо на кампанію 2025/2026, повідомляє 24 канал із посиланням Madrid-Barcelona.com.

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Кого вигнав Алонсо

Хабі Алонсо не розраховує на досвідченого захисника Реала. Іспанський спеціаліст особисто провів розмову з гравцем стосовно його майбутнього у "Королівському клубі".

За наявною інформацією, Алонсо повідомив Давіду Алабі про те, що не розраховує на нього взагалі. Тому австрійський центральний захисник має шукати собі нову команду.

Шукай собі команду – ти не будеш грати за Реал,

– сказав Алонсо.

Останнім часом Давід Алаба страждає від постійних травм. Австрійський футболіст пропустив велику кількість ігор Реала, лікуючись від отриманих пошкоджень.

До слова. Давід Алаба перейшов у Реал у 2021 році, підписавши контракт з "вершковими" на п'ять років. У складі мадридського колективу австрієць провів 116 матчів, оформив 5 голів та 9 асистів.

Раніше повідомляли, що Реал знайшов голкіпера, який замінить Андрія Луніна у клубі.