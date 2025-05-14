Повернення блудного сина: велика історія Алонсо, якого покликали рятувати Реал

Завершується велична епоха легендарного Карло Анчелотті у Реалі. Влітку цього року "Королівський клуб" очолить новий наставник, який спробує повернути "вершкових" на вершину після провального сезону.

Після довгої відсутності Хабі Алонсо повернеться у рідний дім. 24 канал пропонує Вам поринути в історію блудного сина, якого покликали врятувати колишній клуб.

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Перші кроки Алонсо у футболі

Хабі Алонсо у Сосьєдаді / Фото Getty

Хабі Алонсо народився у футбольній сім'ї. Тато іспанця Періко Алонсо був зіркою Барселони у 80-х роках минулого століття. Тому хавбеку судилось стати великим футболістом.

Алонсо є вихованцем Сосьєдада, де почав перші кроки у футболі. У складі басків Хабі дебютував за першу команду у сезоні 1999/2000. За чотири роки іспанець вирушив підкоряти Туманний Альбіон, перейшовши у Ліверпуль.

Перший серйозний трофей

Хабі Алонсо у Ліверпулі / Фото Getty Images

Хабі Алонсо перебрався у Ліверпуль у статусі висхідної зірки іспанського футболу. Для опорного півзахисника це був перший серйозний виклик та топовий клуб у кар'єрі.

Вже у дебютному сезоні Алонсо підкорився омріяний на "Енфілді" трофей. Хабі у складі "мерсисайдців" здобув Лігу чемпіонів. У наступній кампанії іспанець підняв над головою Суперкубок УЄФА та кубок Англії.

Перед тим, як перейти в Реал Хабі Алонсо провів ще три сезони у Ліверпулі. Іспанець виграв Суперкубок Англії та знову дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, але цього разу залишився без трофея.

Кар'єра Алонсо у Реалі

Хабі Алонсо у Реалі / Фото Getty Images

У 2009 році президент Реала Флорентіно Перес запланував велику перебудову у "Королівському клубі". Разом із Хабі Алонсо прийшли такі зірки, як Кріштіану Роналду та Карім Бензема.



Проте на фоні популярних партнерів саме Хабі Алонсо відігравав важливу роль у побудові центральної ланки команди. Іспанський півзахисник був мозком нового Реалу.

Хабі Алонсо забезпечував баланс між обороною та атакою у "Королівському клубі". Таким чином іспанський півзахисник провів п'ять років у команді, ставши культовим гравцем.

До слова. Хабі Алонсо у складі Реала став чемпіоном Іспанії, здобув два кубки країни та Суперкубок. На європейській арені іспанський півзахисник тріумфував у Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА.

Хабі Алонсо покинув Реал у 2014 році. Всього іспанський півзахисник провів 236 матчів за "Королівський клуб", оформивши 6 голів та 32 результативні передачі.

Перехід в Баварію

Хабі Алонсо в Баварії / Фото Getty Images

Після перемоги у Лізі чемпіонів з Реалом Хабі Алонсо отримав новий виклик. 32-річний іспанський півзахисник перейшов у мюнхенську Баварію.

Не дивлячись на вік, Хабі Алонсо одразу став основним у команді. Півзахисник не бігав, як його партнери по команді, але постійно приймав швидкі та розумні рішення на полі.

Всього Алонсо провів у Баварії 3 сезони, вигравши три чемпіонства у Бундеслізі, а також кубок Німеччини та Суперкубок країни. У 2017 році іспанський півзахисник завершив футбольну кар'єру.

Хабі Алонсо – тренер

Хабі Алонсо / Фото Getty Images

Після завершення кар'єри у 2017 році Хабі Алонсо почав шлях тренера. Легенда іспанського футболу отримав роботу у Реалі, де працював наставником в команді U-13.

Згодом Хабі Алонсо очолив Реал Сосьєдад Б. Іспанський тренер створив справжнє диво, піднявши команду у Сегунду вперше за 60 років.

У 2022 році Хабі Алонсо прийшов рятувати Баєр 04. По ходу сезону леверкузенці були у зони вильоту, але іспанець зміг завершити сезон на 6 місці та дістатись до півфіналу Ліги Європи.

Сезон 2023/2024 став легендарним в історії "фармацевтів". На чолі з Хабі Алонсо Баєр перервав гегемонію Баварії у Німеччині, здобувши титул Бундесліги. Ба більше, леверкузенці виграли чемпіонат без жодної поразки.

Також Баєр під керівництвом Хабі Алонсо виграв Кубок Німеччини. Леверкузенці у сезоні 2023/2024 програли лише Аталанті у фіналі Ліги Європи.

Тепер Хабі Алонсо чекає нова сторінка у його тренерській кар'єрі. Іспанський спеціаліст писатиме історію у мадридському Реалі, який пережив кризу у поточному сезоні, починаючи з червня 2025 року.