Колишній боєць UFC Хабіб Нурмагомедов опинився у центрі скандалу під час авіаперельоту. Відомий спортсмен створив конфліктну ситуацію на рівному місці.

Боєць з країни-агресорки Хабіб Нурмагомедов разом з друзями збирався вилетіти до Лос-Анджелесу на літаку американської авіакомпанії American Airlines. Ексчемпіон UFC розмістився поблизу аварійного виходу, що викликало занепокоєння у бортпровідниці, пише 24 Канал з посиланням на Essentially Sports.

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Росіянин влаштував скандал у літаку

У колишнього спортсмена поцікавилися, чи зможе він допомогти пасажирам під час надзвичайної ситуації. Такі правила прописані у протоколі для пасажирів, які займають відповідні місця.

У відповідь Нурмагомедов почав обурюватися, що спровокувало конфлікт. 36-річний ексчемпіон UFC заявив, що "це несправедливо".

Стюардеса попросила Хабіба пересісти або залишити літак. Вона змушена була викликати старшого співробітника екіпажу, який підтвердив вимоги.

У підсумку Нурмагомедов разом з друзями вирішив залишити літак. Оточення російського бійця вважає, що працівники авіакомпанії принизили улюбленця Кадирова.

Відео інциденту за участю Нурмагомедова

Зазначимо, що скандальний боєць летів на турнір UFC 311 у Лос-Анджелесі, де у головному поєдинку 18 січня зустрінуться протеже Хабіба Іслам Махачев і Арман Царукян.