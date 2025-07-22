Динамо розгромило мальтійський Хамрун у першому матчі в Лізі чемпіонів

У вівторок, 22 липня, київське Динамо стартувало у кваліфікації Ліги чемпіонів-2025/2026. Кияни провели перший матч проти мальтійського Хамруна.

Чемпіон України прилетів на острів у Середземному морі в статусі безумовного фаворита, пише 24 Канал.

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Як зіграло Динамо у першому матчі нового сезону?

У дебюті матчу динамівці ледве не пропустили гол у простій ситуації. На 10-й хвилині зустрічі помилкою ветерана Андрій Ярмоленко міг скористатися футболіст мальтійського клубу. На щастя, Нещерет врятував команду.

На 13-й хвилині кияни відкрили рахунок. Форвард "біло-синіх" Ванат скористався пасом Буяльського та з кількох метрів поцілив у ворота.

Відео голу Ваната

Наприкінці першого тайму Динамо вдруге відправило м'яч у ворота суперника. Проте арбітр після перегляду ВАР скасував гол Попова.

Хитка перевага не влаштовувала гостей. На 76-й хвилині поєдинку Буяльський перекинув м'яч через голкіпера Хамруна та подвоїв перевагу.

Відео голу Буяльського

У компенсований час Волошин довів рахунок до розгромного та фактично зняв питання про переможця у цій парі.

Відео голу Волошина

До фінального свистка рахунок не змінився. Підопічні Олександра Шовковського здобули перемогу з рахунком 3:0.

Хамрун – Динамо 0:3

Голи: Ванат, 13, Буяльський, 76, Волошин, 90+2

Матч-відповідь відбудеться через тиждень, 29 липня. У разі успіху Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє з переможцем пари Пафос – Маккабі Тель-Авів. Перша гра цих команд завершилася внічию – 1:1.