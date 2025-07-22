Динамо розгромило мальтійський Хамрун у першому матчі в Лізі чемпіонів
- Київське Динамо перемогло мальтійський Хамрун з рахунком 2:0 у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.
- Голи забили Ванат на 13-й хвилині та Буяльський на 76-й хвилині; матч-відповідь відбудеться через тиждень.
- Якщо Динамо пройде далі, вони зіграють з переможцем пари Пафос – Маккабі Тель-Авів у третьому кваліфікаційному раунді.
У вівторок, 22 липня, київське Динамо стартувало у кваліфікації Ліги чемпіонів-2025/2026. Кияни провели перший матч проти мальтійського Хамруна.
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Як зіграло Динамо у першому матчі нового сезону?
У дебюті матчу динамівці ледве не пропустили гол у простій ситуації. На 10-й хвилині зустрічі помилкою ветерана Андрій Ярмоленко міг скористатися футболіст мальтійського клубу. На щастя, Нещерет врятував команду.
На 13-й хвилині кияни відкрили рахунок. Форвард "біло-синіх" Ванат скористався пасом Буяльського та з кількох метрів поцілив у ворота.
Відео голу Ваната
Наприкінці першого тайму Динамо вдруге відправило м'яч у ворота суперника. Проте арбітр після перегляду ВАР скасував гол Попова.
Хитка перевага не влаштовувала гостей. На 76-й хвилині поєдинку Буяльський перекинув м'яч через голкіпера Хамруна та подвоїв перевагу.
Відео голу Буяльського
У компенсований час Волошин довів рахунок до розгромного та фактично зняв питання про переможця у цій парі.
Відео голу Волошина
До фінального свистка рахунок не змінився. Підопічні Олександра Шовковського здобули перемогу з рахунком 3:0.
Хамрун – Динамо 0:3
Голи: Ванат, 13, Буяльський, 76, Волошин, 90+2
Матч-відповідь відбудеться через тиждень, 29 липня. У разі успіху Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє з переможцем пари Пафос – Маккабі Тель-Авів. Перша гра цих команд завершилася внічию – 1:1.