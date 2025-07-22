Шовковський оцінив першу перемогу Динамо в сезоні: до кого має претензії після гри ЛЧ

У вівторок, 22 липня, відбулися матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. В одному з них київське Динамо на виїзді зустрічалося з мальтійським Хамрун Спартанс.

"Біло-сині" здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0. Після неї Олександр Шовковський взяв участь у традиційній післяматчевій пресконференції, де підбив підсумки поєдинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Динамо.

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Що сказав Шовковський після перемоги в ЛЧ?

Головний тренер киян був задоволений результатом. Проте його розчарувала реалізація моментів, яких команда створила дуже багато:

"Були непрості погодні умови, навіть зараз температура +29 градусів. Ми виграли з рахунком 3:0, але вважаю, що мали забивати набагато більше. Стільки нереалізованих моментів, безумовно, не додають оптимізму, хоча добре, що ми їх взагалі створюємо. Нам потрібно ще багато працювати над їхньою реалізацією та виконанням.

Загалом, розуміли, за допомогою чого буде грати наш суперник. Коли побачили їхній склад, стало зрозуміло, що вони діятимуть за однією схемою, а потім перебудуються, що вони й зробили ще в першому таймі".

Також наставник Динамо не оминув тему суддівства. Він зазначив, що має питання до роботи бригади арбітрів, які наприкінці першого тайму скасував гол Дениса Попова.

Що арбітр сказав після скасування голу? Якщо я правильно зрозумів, він сказав, що, перебуваючи у положенні поза грою, Микола Михайленко зробив блок, який вплинув на дії гравців, тому цей м’яч не було зараховано. Ми не хочемо торкатися теми суддівства, але, на мою думку, є багато питань з нашого боку,

– сказав Шовковський.

Довідка. Матч-відповідь між Динамо та Хамрун Спартанс відбудеться 29 липня. Кияни прийматимуть своїх суперників у Любліні.

Зазначимо, що "біло-сині", у разі проходу мальтійців, у наступному колі відбору до основного етапу Ліги чемпіонів протистоятимуть переможцю пари Пафос – Маккабі Тель-Авів. Вони в першому поєдинку зіграли внічию.