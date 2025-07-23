"Бело-синие" одержали разгромную победу со счетом 3:0. После нее Александр Шовковский принял участие в традиционной послематчевой пресс-конференции, где подвел итоги поединка, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Динамо.

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Что сказал Шовковский после победы в ЛЧ?

Главный тренер киевлян был доволен результатом. Однако его разочаровала реализация моментов, которых команда создала очень много:

"Были непростые погодные условия, даже сейчас температура +29 градусов. Мы выиграли со счетом 3:0, но считаю, что должны были забивать намного больше. Столько нереализованных моментов, безусловно, не добавляют оптимизма, хотя хорошо, что мы их вообще создаем. Нам нужно еще много работать над их реализацией и выполнением.

В общем, понимали, с помощью чего будет играть наш соперник. Когда увидели их состав, стало понятно, что они будут действовать по одной схеме, а потом перестроятся, что они и сделали еще в первом тайме".

Также наставник Динамо не обошел тему судейства. Он отметил, что имеет вопросы к работе бригады арбитров, которые в конце первого тайма отменил гол Дениса Попова.

Что арбитр сказал после отмены гола? Если я правильно понял, он сказал, что, находясь в положении вне игры, Николай Михайленко сделал блок, который повлиял на действия игроков, поэтому этот мяч не был засчитан. Мы не хотим касаться темы судейства, но, по моему мнению, есть много вопросов с нашей стороны,

– сказал Шовковский.

Справка. Ответный матч между Динамо и Хамрун Спартанс состоится 29 июля. Киевляне будут принимать своих соперников в Люблине.

Отметим, что "бело-синие", в случае прохода мальтийцев, в следующем круге отбора к основному этапу Лиги чемпионов будут противостоять победителю пары Пафос – Маккаби Тель-Авив. Они в первом поединке сыграли вничью.