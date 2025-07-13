Британець жорстко відгамселив суперника та став претендентом на бій з "Канело": відеоогляд бою

У ніч з 12 на 13 липня у Нью-Йорку відбувся великий вечір боксу. В одному з поєдинків Хамза Шіраз бився з Едгаром Берлангою.

Бій мав статус елімінатора WBC у другій середній вазі. Для британця це був дебют у цій ваговій категорії, повідомляє 24 Канал.

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Як минув бій Шіраз – Берланга?

І Хамза Шіраз провів його дуже яскраво. Він на початку придивлявся до суперника, а згодом увімкнувся на повну.

Вже у третьому раунді непереможений боєць викинув точний аперкот після спроб американця перевести бій у ближнє протистояння, відправивши того в нокдаун. Згодом британець лівим хуком вдруге поклав Берлангу на канвас.

А вже у п'ятій 3-хвилинці бій було завершено. Хамза провів серію ударів, після яких Берлангу повело й арбітр зупинив поєдинок.

Дивіться відеоогляд бою Шіраз – Берланга

Довідка. Це був 23-й бій на професійному рівні для Хамзі Шіраза. У них він здобув 22 перемоги й одного разу було зафіксовано нічию.

Зазначимо, що британець став обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBC у другій середній вазі, яким володіє Сауль Альварес. Мексиканець у травні став абсолютом, здолавши Вільяма Сулла, а наразі готується до мегафайту проти Теренса Кроуфорда.