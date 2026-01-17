Однак пізніше з'ясувалося, що Чімаєв вижив у автотрощі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Red Corner MMA.

Читайте також Чинний чемпіон UFC загинув в автокатастрофі: поруч із ним був син Кадирова – ЗМІ

Що зараз із Чімаєвим?

За попередньою інформацією, Чімаєв їхав у кортежі з сином Кадирова, який на високій швидкості раптово зустрівся з перешкодою, після чого сталася аварія.

Однак Махді Шаммас, менеджер Чімаєва, заперечив чутки про загибель чинного чемпіона UFC. За його словами, спортсмен "у повному порядку".

Він також повідомив про те, що боєць наразі перебуває в Абу-Дабі (ОАЕ) і непричетний до автокатастрофи у Чечні.

Хто такий Чімаєв?