Разом із 31-річним спортсменом у авто був син Рамзана Кадирова – Адам. Наразі невідомо, у якому стані 20-річний хлопець,повідомляє 24 канал із посиланням на NIYSO.
Що відомо про аварію за участі Чімаєва?
За даними джерела, кортеж із авто, у якому чинний чемпіон UFC у середній вазі рухався на великий швидкості і раптово зустрів перешкоду.
В результаті машини почали врізатися одна в одну: тому до нас надходить інформація, що постраждалих чимало, але саме через Адама такий переполох,
– йдеться у повідомленні.
Відзначимо, що останній бій Чімаєва відбувся у серпні 2025 року. У тому поєдинку боєць ММА переміг Дрікуса Дю Плессі за рішенням суддів.
Що відомо про кар'єру Чімаєва?
31-річний майстер змішаних єдиноборств народився у Чечні. У 2020 році Чімаєв дебютував в UFC.
Раніше він виступав на турнірах під прапором Швеції. У 2023 році спортсмен змінив громадянство та почав представляти Об'єднані Арабські Емірати.
За даними ESPN, за свою кар'єру Чімаєв провів 15 боїв, у яких здобув 15 перемог та не зазнав жодної поразки.