Разом із 31-річним спортсменом у авто був син Рамзана Кадирова – Адам. Наразі невідомо, у якому стані 20-річний хлопець,повідомляє 24 канал із посиланням на NIYSO.

Що відомо про аварію за участі Чімаєва?

За даними джерела, кортеж із авто, у якому чинний чемпіон UFC у середній вазі рухався на великий швидкості і раптово зустрів перешкоду.

В результаті машини почали врізатися одна в одну: тому до нас надходить інформація, що постраждалих чимало, але саме через Адама такий переполох,

– йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що останній бій Чімаєва відбувся у серпні 2025 року. У тому поєдинку боєць ММА переміг Дрікуса Дю Плессі за рішенням суддів.

Що відомо про кар'єру Чімаєва?