31-річний спортсмен їхав у кортежі разом із Адамом Кадировим, сином Рамзана Кадирова. Що відомо про чинного чемпіона UFC про його кар'єру та життя – розповідає 24 канал.

Що відомо про дитинство Чімаєва?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Чімаєв народився 1 травня 1994 року у селі Гвардєйське у Чечні. У школі спортсмен активно почав займатися боротьбою та з великим успіхом виступав на республіканських турнірах.

У 19-річному віці майбутній чемпіон UFC, після двох війн у Чечні, він разом із родиною виїхав до Швеції. Там Чімаєв займався вільною боротьбою та успішно брав участь у місцевих змагання, ставши шестиразовим чемпіоном країни.

Хамзат Чімаєв

Зрештою він опинився у секції зі змішаних єдиноборств, проявивши інтерес до цього виду спорту. Також Чімаєв познайомився з відомим бійцем Олександром Густафссоном.

Як склалась професійна кар'єра Чімаєва?

У 2018 році чеченський боєць перейшов у професійний спорт, де здобув перші дві перемоги у промоушенах FCR та IRFA. Згодом він підписав контракт з Brave CF і після того, як здобув чотири перемоги його запросили в UFC.

У найпрестижнішому бійцівському промоушені Чімаєв дебютував у 2020 році у бою проти Джона Філліпса. У тому поєдинку Хамзат здобув перемогу рідкісним задушенням "Брабо".

Що таке "Брабо"? Це потужний удушливий прийом, який виконується з позиції знизу (з гарда), де борець контролює руку противника та свою власну ногу, створюючи важіль для закручування корпусу і створення сильного тиску на шию супротивника, що призводить до больового відчуття та можливого здавання.

Зазначимо, що до 2023 року чеченський боєць представляв Швецію, але вирішив змінити громадянство. Як повідомляло видання XSPORT, спортсмен отримав паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів.

До того, як стати чемпіоном UFC Чімаєв провів 14 боїв, а 17 серпня 2025 року у ювілейному поєдинку він здолав Дрікуса дю Плесі, завоювавши титул у середній вазі. За даними ESPN, він не зазнав жодної поразки у кар'єрі.

Чімаєв – Дю Плесі: дивіться відео

Що відомо про ДТП за участі Чімаєва?

16 січня 2025 року опозиційне чеченське медіа Niyso повідомило про те, що Хамзат Чімаєв потрапив у смертельну ДТП у Грозному. За даними ЗМІ, кортеж із великої кількості машин їхав на великій швидкості і раптово зустрів перешкоду.

В результаті машини почали врізатися одна в одну: тому до нас надходить інформація, що постраждалих чимало, але саме через Адама такий переполох,

– йдеться у повідомленні.

Наразі cмерть чинного чемпіона UFC немає офіційного підтвердження. У якому стані син голови Чечні Адам також невідомо.