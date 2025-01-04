Трагедія трапилася під час боксерського поєдинку, який відбувся у Танзанії 27 грудня. Хассан Мгайя програв нокаутом своєму співвітчизнику Полу Еліасу та через три дні помер, пише 24 Канал з посиланням на TalkSport.

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Боксер помер від отриманих травм

Під час бою Еліас нокаутував Мгаю серією сильних ударів. У потерпілого спортсмена стався спазм дихальних шляхів через прикушений язик. Його негайно доставили до лікарні, але врятувати життя не змогли. Хассан Мгайя помер 30 грудня від отриманих травм.

Всесвітня боксерська рада (WBC) у своїй заяві підтвердила, що причиною смерті став нокаут.

Мгайя був доставлений до лікарні Палестини в Сінзі, Танзанія, а потім переведений до лікарні Мвананьямала, де провів свої останні хвилини. Вся сім'я WBC та президент Маурісіо Сулейман висловлюють найглибші співчуття родині та друзям нашого улюбленого чемпіона. Спочивай з миром,

– йдеться у заяві WBC.

Відео смертельного поєдинку

Для Мгаї бій проти Еліаса став дев'ятим у професійній кар'єрі. Представник боксера повідомив, що за цей бій Хассан повинен був отримати 60 тисяч танзанійських шилінгів, що становить приблизно 24 долари.