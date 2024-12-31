31 грудня, в останній день року Хесус Навас відвідав урочисту церемонію, присвячену завершенню його кар'єри. Подія відбулась на стадіоні Севільї – "Рамон Санчес Пісхуан".

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Кінець кар'єри Наваса

Іспанський захисник Хесус Навас офіційно завершив кар'єру. Найтитулованіший гравець "Фурії Рохи" останнім часом страждав від чималої кількості травм, повідомляє 24 канал із посиланням пресслужбу Севільї.

Церемонію присвяченню завершення кар'єри Наваса відвідало близько 45 тисяч вболівальників. Іспанець виступив з прощальною промовою.

Я живу, щоб дарувати радість моїй Севільї та іспанським вболівальникам, і якби не моє стегно, я продовжив би грати далі. Тому мені було дуже важко визнати, що це кінець. Я страждаю від проблем із тазостегновим суглобом протягом кількох років, але за останні декілька тижнів стан погіршився,

– сказав Навас.

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У складі Севільї Хесус Навас зіграв у 705 матчах та у 138 за Манчестер Сіті. В іспанському клубів він здобув вісім трофеїв, включно з рекордними чотирма Лігами Європи.



У футболці збірної Іспанії Навас тріумфував на чемпіонаті світу у 2010 році, двічі перемагав на чемпіонатах Європи 2012 та 2024 років, а також здобув трофей Ліги націй УЄФА 2023.