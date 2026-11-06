Воротар Андорри може завершити кар'єру після смерті футболіста Тенеріфе

Голкіпер збірної Екваторіальної Гвінеї Хесус Овоно може завершити кар’єру у віці 25 років. Причиною цього стало смертельне зіткнення у грі іспанської Сегунди.

За інформацією іспанської преси, Хесус Овоно може попрощатися з професійним футболом. Про це йдеться у матеріалі видання Mundo Deportivo.

Що відбувається у кар’єрі Овоно

У понеділок, 2 листопада, Овоно став учасником смертельного зіткнення на футбольному полі, унаслідок якого згодом від травми грудної клітини помер нападник Тенеріфе Хесус де Мігель.

За інформацією джерела, наразі воротар клубу Андорра, з другого іспанського дивізіону, отримує психологічну підтримку. Журналісти зазначають, що його брат та сестра, які проживають у регіоні Басконія, зіткнулися з моральним тиском з боку оточення, а сам футболіст замислився над завершенням кар’єри.

Емоційний стан футболіста прокоментувала також координаторка збірної Екваторіальної Гвінеї Ана Крістіна Має.

Як би йому не пояснювали ситуацію, йому дуже важко. Він особливо думає про півторарічну дитину Хесуса де Мігеля та його вдову. Він не знає, як із цим упоратися,

– зазначила Має.

Зазначається, що фахівці працюють із ним над подоланням почуття провини та усвідомленням того, що трагедія сталася внаслідок нещасного випадку.

Що відомо про смертельний випадок

Після зіткнення у матчі іспанської Сегунди Тенеріфе – Андорра 30-річний Хесус де Мігель помер вранці 3 листопада.

Наразі невідомо, яку футбольну дискваліфікацію отримає Овоно. За інформацією іспанських ЗМІ, йому загрожує ув’язнення терміном до 4 років.