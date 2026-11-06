Смерть іспанського форварда – попередній звіт про розтин виявив причину

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У понеділок, 2 листопада, Хесус де Мігель став учасником моторошного зіткнення з голкіпером команди-суперниці у матчі Тенеріфе – Андорра. Про результати розтину загиблого спортсмена повідомило видання A Bola.

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Чому помер Хесус де Мігель

У компенсований час матчу воротар Андорри Хесус Овоно здійснив необережний вихід з м’ячем у центр поля. Під час зіткнення де Мігель отримав удар ногою у грудну клітку. Нападник знепритомнів, був доставлений до лікарні, де помер вранці 3 листопада.

За результатами попереднього звіту про розтин тіла померлого було виявлено, що футболіст помер від "випадкової травми грудної клітки". У звіті вказано, що це ушкодження визначено як "несумісне з життям". Також зазначається, що пізніше до наявних результатів будуть додані звіти інших лабораторних досліджень, включно з токсикологічними аналізами.

Наразі звіт передано судді Єві Естер Хуарес Фернандес із суду першої інстанції Санта-Крус-де-Тенеріфе, яка веде розслідування.

Що загрожує Хесусу Овоно

Наразі невідомо, яку футбольну дискваліфікацію він отримає. Національна федерація Екваторіальної Гвінеї повідомила, що у листопаді голкіпер не приєднається до табору збірної.

За інформацією іспанських ЗМІ, йому загрожує ув’язнення терміном до 4 років.