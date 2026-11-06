Смерть испанского нападающего – предварительный отчет о вскрытии установил причину

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В понедельник, 2 ноября, Хесус де Мигель стал участником ужасающего столкновения с вратарем команды-соперника в матче Тенерифе – Андорра. О результатах вскрытия тела погибшего спортсмена сообщило издание A Bola.

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Почему умер Хесус де Мигель

В компенсированное время матча вратарь Андорры Хесус Овоно совершил неосторожный выход с мячом в центр поля. Во время столкновения де Мигель получил удар ногой в грудную клетку. Нападающий потерял сознание, был доставлен в больницу, где скончался утром 3 ноября.

По результатам предварительного отчета о вскрытии тела умершего было установлено, что футболист скончался от "случайной травмы грудной клетки". В отчете указано, что это повреждение является "несовместимым с жизнью". Также отмечается, что позже к имеющимся результатам будут добавлены отчеты других лабораторных исследований, включая токсикологические анализы.

В настоящее время отчет передан судье Еве Эстер Хуарес Фернандес из суда первой инстанции Санта-Крус-де-Тенерифе, ведущей расследование.

Что грозит Хесусу Овоно

Пока неизвестно, какую футбольную дисквалификацию он получит. Национальная федерация Экваториальной Гвинеи сообщила, что в ноябре вратарь не прибудет в расположение сборной.

По информации испанских СМИ, ему грозит тюремное заключение сроком до 4 лет.