У віці 29 років біатлоністка вирішила повісити гвинтівку на цвях. З 2015 Хло Шевальє більше не виступатиме на біатлонних змаганнях, пише 24 канал з посиланням на інстаграм француженки.

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Шевальє-молодша завершила кар'єру

Французька біатлоністка вирішила щемливо попрощатися зі своїми шанувальниками в інстаграмі, зазначивши, що вона перегортає сторінку у цьому виді спорту.

"На шляху до 2025 року... і до нового життя. Прийшов час перегорнути сторінку біатлону. Я прожила цю виняткову пригоду на 1000%: зі злетами та падіннями, з періодами сумнівів та інтенсивної радості, з пам'ятними зустрічами та незабутніми моментами. Дякую всім, хто допомагав мені, супроводжував мене, слідував за мною, підтримував, підбадьорював... на цьому шляху", – йдеться у дописі.

Довідка. Хло Шевальє – це молодша сестра титулованої біатлоністки та олімпійської чемпіонки Анаїс Шевальє-Буше.

Відзначимо, що на рівні Кубка світу Хло розпочала виступи у сезоні-2015/2016. Вона здобула "срібло" у спринті у 2023 році, а також неодноразово тріумфувала у складі збірної Франції в естафетах. У 2018 році вона стала також дворазовою чемпіонкою Європи.