У Галатасараї відреагували на чутки щодо трансферу Луніна
- Головний тренер Галатасарая Окан Бурук заперечив чутки про інтерес клубу до Андрія Луніна.
- Андрій Лунін продовжив контракт з Реалом до 2030 року, але перебуває в полі інтересів інших клубів, включаючи Ов'єдо та кілька англійських грандів.
Вже тривалий час український голкіпер Андрій Лунін не може визначитися зі своїм майбутнім у Реалі. На українця полюють різні гранди.
Головний тренер Галатасарая Окан Бурук відреагував на чутки про інтерес до Андрія Луніна. Він спростував інформацію, яка поширилася мережею, пише 24 Канал з посиланням Sporx.
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Що сказали у Галатасараї про трансфер?
Наставник турецького клубу заперечив інформацію про те, що клуб зацікавлений у підписанні Андрія Луніна.
Ми не вели жодних переговорів з Луніним. Є багато альтернатив, можливо, їх буде більше. Ми хочемо якомога швидше це остаточно узгодити, ми над цим працюємо,
– сказав Окан Бурук.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв у 12 матчах за Реал в офіційних турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази зберіг ворота "сухими".
Нагадаємо, що Андрій Лунін продовжив контракт з Реалом у 2024 році. Нова угода українського воротаря з клубом розрахована до 2030 року. Раніше стало відомо, що у послугах українського голкіпера зацікавився Ов'єдо, а також кілька англійських грандів.