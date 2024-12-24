Міжнародний ковзанярський турнір в німецькому Інцеллі тривав кілька днів. У суботу, 21 грудня, відбулися змагання на коротку дистанцію 500 метрів, пише 24 Канал.

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Неймовірне досягнення українки

Українська ковзанярка Софія Хочина взяла участь у забігу на 500 метрів. На цій дистанції вона показала результат 40,37 секунди. Це новий національний рекорд.

Софія оновила досягнення, яке вважалося "вічним", на 0,03 секунди. Попередній рекорд був встановлений ще 44 роки тому.

Його 27 грудня 1980 року на казахстанському Алмати встановила віцечемпіонка світу-1981 у спринті Тетьяна Тарасова.

Зазначимо, що у забігу на 500 метрів Хочина зайняла четверте місце. У перший день змагань на цій же дистанції вона посіла шосте місце.

Результати міжнародної гонки:

1. Луїса Гонсалес (Іспанія) – 38.96

2. Матільда ​​Педронно (Іспанія) +1.02 (39.98 – національний рекорд)

3. Сара Кабрера (Німеччина) +1.05 (40.01 – особистий рекорд)

4. Софія Хочина (Україна) +1.41 (40.37 – національний рекорд)

Додамо, що на дистанції 1000 метрів Софія показала четвертий результат першого дня змагань і десятий – другого.