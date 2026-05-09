"Для мене це був сюрприз": Ліщук відреагував на рішення Кравцова піти на "Холостяк"

Реаліті-шоу "Холостяк" нещодавно оголосило про старт нового сезону та представило головного героя. Ним став український баскетболіст В'ячеслав Кравцов.

Президент БК Рівне Сергій Ліщук, який грав в один час разом із В'ячеславом, розповів про свою реакцію на його рішення. Про це він поділився в інтерв'ю для 24 Каналу.

Що сказав Ліщук про рішення Кравцова?

Ліщук зізнався, що рішення товариша стало для нього повною несподіванкою та незважаючи на зміну обставин, вони підтримують теплі стосунки.

Слава – дуже хороший хлопець. Ми з ним гарно товаришували і продовжуємо спілкуватися. Для мене це був сюрприз, чесно кажучи (сміється),

– зазначив Сергій.

Водночас він підкреслив, що поважає рішення Кравцова і впевнений у його кроках.

Це його особистий вибір. Він розумна людина і знає, для чого йому це,

– підсумував президент рівненського клубу.

Що відомо про В'ячеслава Кравцова?

Рекордсмен національної збірної України та головний герой 15-го сезону шоу "Холостяк", прем'єра якого запланована на осінь 2026 року.

Він увійшов в історію українського баскетболу як один із найуспішніших гравців. Кравцов виступав за українські клуби Київ, Донецьк та Дніпро, а також грав у чемпіонатах Іспанії, Туреччини, Китаю, Японії і Тайваню. Багаторічний капітан національної команди, він є рекордсменом за кількістю матчів (86) та набраних очок (630).

Серед його досягнень – виступи у найсильнішій баскетбольній лізі світу, NBA, за команди Детройт Пістонс (2012 – 2013) та Фінікс Санз (2013 – 2014).

Короткий етап кар'єри Кравцова припав на Росію: у вересні 2015 року він підписав контракт із московським ЦСКА. Після оголошення його новим "Холостяком" згадають і його тодішні слова, який пояснював свій перехід як суто спортивне рішення, про що написали sport-express.ua.

Я в політику особливо не намагаюся вникати. Це лише баскетбол, нічого більше,

– говорив Кравцов.

Хто такий Сергій Ліщук?

Він розпочинав кар'єру в рівненському Пульсарі, а згодом виступав за южненський Хімік та маріупольський Азовмаш, з яким неодноразово ставав чемпіоном України.

Шість років грав у складі Валенсії, здобуваючи перемогу в Єврокубку, а завершив кар'єру в клубі Мурсія.

Його донька, Анастасія Ліщук, також професійно займається баскетболом і у 2025 році стала чемпіонкою Європи у складі юнацької збірної Іспанії (U-16).

