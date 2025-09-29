Світову спортивну спільноту сколихнула сумна новина. Помер відомий футбольний воротар Хосе Аракістайн.

Серце іспанця зупинилося 28 вересня. Колишньому голкіперу Реала було 88 років, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт мадридського клубу.

Що відомо про Аракістайна?

Хосе Аракістайн народився в 1937 році під час Громадянської війни в Іспанії. Він робив свої перші кроки у футболі, граючи за команди з околиць свого рідного міста.

У 17-річному віці став гравцем Реал Сосьєдад, ​який одразу віддав його в оренду в Ейбар. Саме в цьому клубі юний воротар дебютував у дорослому футболі.

Після цього він п'ять років виступав за басків, а звідти вже отримав запрошення від мадридського Реала, який домінував не тільки в Іспанії, а й у Європі. У "королівському" клубі Хосе Аракістайн провів сім сезонів і цей період безсумнівно був найуспішніший у його кар'єрі.

Після нього воротар ще пограв за Ельче та Кастельон і в 1973 році повісив рукавички на цвях.

Реал Мадрид висловлює найглибші співчуття з приводу смерті Хосе Аракістайна, одного з найвидатніших воротарів в нашій історії. Нехай він спочиває з миром,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у 2025 році помер ще один легендарний воротар тієї епохи Уго Гатті. Він досі залишається рекордсменом чемпіонату Аргентини за кількістю зіграних матчів.

Футбольна спадщина Хосе Аракістайна