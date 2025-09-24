Лотар Маттеус беззаперечно легенда та символ німецького футболу. Колишній півзахисник збірної Німеччини, Баварії та Інтера нещодавно з'явився на врученні "Золотого м'яча-2025" з новою дівчиною Терезою Зоммер.

Що викликало бурхливе обговорення, але не менш цікавими є попередні стосунки Лотара Маттеуса, адже ексфутболіст у минулому одружувався п'ять разів. 24 канал розповідає про кохання легендарного гравця та українкою Ліліаною Чудіновою.

Як Маттеус познайомився з Чудіновою?

За інформацією Daily Mail, Лотар Маттеус познайомився з Ліліаною Чудіновою у 2007 році у Мюнхені (Німеччина) на фестивалі Октоберфест. Українка завітала на канікули, а легенда футболу вже тоді розлучився з третьою дружиною Маріанною Фейг.

Лотар Маттеус та Ліліана Чудінова / Фото Getty Images

У листопаді того ж року Лотар Маттеус та Ліліана Чудінова завітали у Київ, у столицю України легенду "Бундестім" запросив Віталій Кличко. Ексфутболіст познайомився з бабусею своєї коханої.

У 2008 році Чудінова перебралась жити в Ізраїль до Маттеуса. Володар "Золотого м'яча-1990" тоді працював головним тренером у місцевому Маккабі Нетанья. Ліліана вивчала журналістику у місцевому університеті, а також працювала моделлю.

Що відомо про шлюб Маттеуса з Чудіновою?

У 2008 році Лотар Маттеус та Ліліана Чудінова обмінялися обітницями у Лас-Вегасі (США). 1 січня 2009 року легенда німецького футболу одружився з українською моделлю.

Шлюб між Лотаром Маттеусом та Ліліаною Чудіновою тривав всього один рік. У 2010 році володар "Золотого м'яча-1990" розлучився зі своєю на той момент четвертою дружиною.

В інтерв'ю welt.de Лотар Маттеус назвав причину розлучення з Ліланою Чудіновою. Колишній німецький футболіст заявив, що у нього виникли "розбіжності" з українською моделлю.

Ми хотіли провести новорічну ніч разом тут, у Москві, але потім у нас виникли розбіжності, і ми вирішили зробити перерву. Тому я в Москві, а Ліліана в Кіцбюелі,

– поділився Маттеус.

Ліліана Чудінова мала свою версію розлучення з Лотаром Маттеусом. В інтерв'ю bild.de українська модель пояснила, чому розійшлась з легендою німецького футболу.

"Я більше ніколи не припущуся такої великої помилки. Я ніколи не закохаюся в такого непостійного чоловіка, як він. Він постійно мене зраджував. Одна з причин нашого розлучення – неприборкана сексуальність Лотара. Він не міг подолати свою залежність, він навіть лікувався від цього. Ми навіть відвідували психотерапевта, але це не допомогло", – розповіла Чудінова.

