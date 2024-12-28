В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на Daily Express.

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Хто стане наступним суперником Ф'юрі

На думку ексчемпіона цей бій наближається і він вже дуже близько. Наступним опонентом "Циганського короля" стане Ентоні Джошуа.

Цей бій збере 100 тисяч глядачів на Вемблі. Навіть 50 тисяч прийдуть на пресконференцію. Шкода, що цей бій відбудеться, коли обидва уже пройшли свій пік, це чимось нагадує протистояння Мейвезера та Пак’яо. Я на 100% впевнений, що цей бій відбудеться. Це буде грандіозна подія,

– сказав Тоні Белью.

Нагадаємо, що чутки про бій Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі ходили ще до реваншу з Олександром Усиком.