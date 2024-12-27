Ексчемпіон світу у суперсередній вазі Карл Фроч порадив Тайсону Ф'юрі піти на пенсію. Він також поділився думками щодо можливого поєдинку британця з Ентоні Джошуа.

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Фроч про бій Ф'юрі – Джошуа

Карл Фроч розповів, що думає про можливий поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Британець вважає, що бій може стати привабливим з комерційної точки зору.

Ексчемпіон світу сподівається, що Ф'юрі зможе прийняти дві поразки поспіль від Усика та завершити кар'єру з високо піднятою головою, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Карл Форч також сказав, що не буде звинувачувати "Циганського короля", якщо він вийде на бій з Ей Джеєм. Адже цей поєдинок буде продаватись та заповнить "Вемблі".

Але якщо чесно, для мене це не великий бій. Це не те, від чого я в захваті. Це фактично виглядає як бій невдах. Вони обидва програли Усику. Ей Джея добив Дюбуа, є шанс, що він піде. Він затих і зник,

– сказав Форч.

Зазначимо, що раніше Еді Хірн, промоутер Джошуа, заявляв, що бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні відбудеться у 2025 році. Однак остаточне рішення залежить від "Циганського Короля".