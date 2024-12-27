Американський спортивний телеканал ESPN оновив список найкращих боксерів. Олександр Усик зберіг своє лідерство у рейтингу, повідомляє 24 канал.
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Оновлений рейтинг від ESPN
Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі утримує першу позицію у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).
Інші боксери у першій десятці оновленого рейтингу від ESPN не змінили свої позиції. Список найкращих боксерів P4P наразі виглядає так:
- Олександр Усик
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Іноуе
- Артур Бєтєрбієв
- Сауль Альварес
- Дмітрій Бівол
- Джессі Родрігес
- Джервонта Девіс
- Шакур Стівенсон
- Дзунто Накатані
Нещодавно колишній чемпіон світу Карл Фремптон поділився думками щодо реваншу Усик – Ф'юрі. Він також відзначив головну проблему "Циганського короля" у поєдинку проти українського чемпіона.