Американський спортивний телеканал ESPN оновив список найкращих боксерів. Олександр Усик зберіг своє лідерство у рейтингу, повідомляє 24 канал.

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Оновлений рейтинг від ESPN

Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі утримує першу позицію у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Інші боксери у першій десятці оновленого рейтингу від ESPN не змінили свої позиції. Список найкращих боксерів P4P наразі виглядає так:

Олександр Усик Теренс Кроуфорд Наоя Іноуе Артур Бєтєрбієв Сауль Альварес Дмітрій Бівол Джессі Родрігес Джервонта Девіс Шакур Стівенсон Дзунто Накатані

Нещодавно колишній чемпіон світу Карл Фремптон поділився думками щодо реваншу Усик – Ф'юрі. Він також відзначив головну проблему "Циганського короля" у поєдинку проти українського чемпіона.