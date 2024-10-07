У лютому 2025 року Україна розпочне змагання на Кубку Девіса-2025. Відомий перший суперник "синьо-жовтих", з яким вони боротимуться за вихід у Першу світову групу.

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Хто буде суперником України у плей-оф

Українські тенісисти протистоятимуть збірній Тунісу у боротьбі за місце у Першій світовій групі. Перемогу здобуде команда, яка першою три рази здобуде перемогу у серії, а та, що програє опуститься у Другу світову групу.

Раніше збірні України та Тунісу ніколи не зустрічалися на корті.

Що таке Кубок Девіса Це найбільші міжнародні командні змагання у чоловічому тенісі. Проводяться щорічно.

Відзначимо, що Україна ніколи не виходила до фіналу турніру.