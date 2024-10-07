Україну в одиночному розряді в Пекіні представляли п'ять тенісисток. Цей турнір став проривним для уродженки Каховки Юлії Стародубцевої, пише 24 Канал.

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Як змінилися позиції українок у рейтингу

Вона розпочинала свій шлях із кваліфікації та змогла дійти до чвертьфіналу. Українка переписала одразу декілька індивідуальних рекордів, зокрема, здобувши найрейтинговішу перемогу – проти 14-ї ракетки світу "нейтральної" Анни Калінскої.

Це дозволило Юлії піднятися одразу на 36 сходинок у світовому рейтингу. Наразі вона розташувалася на 79-й позиції.

Цікаво. Стародубцева встановила національний рекорд – вона стала найстаршою українкою, яка дебютувала в топ-100 (24 роки та 7 місяців). Всього ж, Юлія – двадцята представниця України в історії, хто увійшов у сотню найкращих.

Зазначимо, що більше жодна з наших тенісисток не пробилася навіть до 1/16 фіналу. Попри це, Марта Костюк та Еліна Світоліна піднялися в рейтингу, але в цілому, великих змін для українок не відбулося.

Українські тенісистки в топ-200 світового рейтингу

  • 17. Марта Костюк – 2383 очок (+1 позиція)
  • 24. Еліна Світоліна – 1942 (+3)
  • 36. Даяна Ястремська – 1612 (-1)
  • 49. Ангеліна Калініна – 1076 (-1)
  • 79. Юлія Стародубцева – 853 (+36)
  • 96. Леся Цуренко – 739 (-8)
  • 123. Дар'я Снігур – 603 (+1)
  • 200. Катаріна Завацька – 361 (-26)

У топ-10 світового рейтингу також відбулися незначні зміни – Коко Гофф після тріумфу в Пекіні піднялася на четверту сходинку, випередивши Єлену Рибакіну та Жасмін Паоліні.

Рейтинг WTA: топ-10

  1. Іга Швьонтек (Польща) – 9785 очок
  2. Арина Сабалєнко ("нейтральна") – 8716
  3. Джессіка Пегула (США) – 5945
  4. Коко Гофф (США) – 5593 (+2)
  5. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5481 (-1)
  6. Жасмін Паоліні (Італія) – 5293 (-1)
  7. Цінь Вень Чжен (Китай) – 4300
  8. Емма Наварро (США) – 3698
  9. Даніель Коллінз (США) – 3177
  10. Барбора Крейчикова (Чехія) – 3161

Зазначимо, що в парному розряді Людмила Кіченок втратила одну позицію. Наразі вона посідає четверте місце.