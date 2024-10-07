Україну в одиночному розряді в Пекіні представляли п'ять тенісисток. Цей турнір став проривним для уродженки Каховки Юлії Стародубцевої, пише 24 Канал.

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Як змінилися позиції українок у рейтингу

Вона розпочинала свій шлях із кваліфікації та змогла дійти до чвертьфіналу. Українка переписала одразу декілька індивідуальних рекордів, зокрема, здобувши найрейтинговішу перемогу – проти 14-ї ракетки світу "нейтральної" Анни Калінскої.

Це дозволило Юлії піднятися одразу на 36 сходинок у світовому рейтингу. Наразі вона розташувалася на 79-й позиції.

Цікаво. Стародубцева встановила національний рекорд – вона стала найстаршою українкою, яка дебютувала в топ-100 (24 роки та 7 місяців). Всього ж, Юлія – двадцята представниця України в історії, хто увійшов у сотню найкращих.

Зазначимо, що більше жодна з наших тенісисток не пробилася навіть до 1/16 фіналу. Попри це, Марта Костюк та Еліна Світоліна піднялися в рейтингу, але в цілому, великих змін для українок не відбулося.

Українські тенісистки в топ-200 світового рейтингу

17. Марта Костюк – 2383 очок (+1 позиція)

24. Еліна Світоліна – 1942 (+3)

36. Даяна Ястремська – 1612 (-1)

49. Ангеліна Калініна – 1076 (-1)

79. Юлія Стародубцева – 853 (+36)

96. Леся Цуренко – 739 (-8)

123. Дар'я Снігур – 603 (+1)

200. Катаріна Завацька – 361 (-26)

У топ-10 світового рейтингу також відбулися незначні зміни – Коко Гофф після тріумфу в Пекіні піднялася на четверту сходинку, випередивши Єлену Рибакіну та Жасмін Паоліні.

Рейтинг WTA: топ-10

Іга Швьонтек (Польща) – 9785 очок Арина Сабалєнко ("нейтральна") – 8716 Джессіка Пегула (США) – 5945 Коко Гофф (США) – 5593 (+2) Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5481 (-1) Жасмін Паоліні (Італія) – 5293 (-1) Цінь Вень Чжен (Китай) – 4300 Емма Наварро (США) – 3698 Даніель Коллінз (США) – 3177 Барбора Крейчикова (Чехія) – 3161

Зазначимо, що в парному розряді Людмила Кіченок втратила одну позицію. Наразі вона посідає четверте місце.