Україну в одиночному розряді в Пекіні представляли п'ять тенісисток. Цей турнір став проривним для уродженки Каховки Юлії Стародубцевої, пише 24 Канал.
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Як змінилися позиції українок у рейтингу
Вона розпочинала свій шлях із кваліфікації та змогла дійти до чвертьфіналу. Українка переписала одразу декілька індивідуальних рекордів, зокрема, здобувши найрейтинговішу перемогу – проти 14-ї ракетки світу "нейтральної" Анни Калінскої.
Це дозволило Юлії піднятися одразу на 36 сходинок у світовому рейтингу. Наразі вона розташувалася на 79-й позиції.
Цікаво. Стародубцева встановила національний рекорд – вона стала найстаршою українкою, яка дебютувала в топ-100 (24 роки та 7 місяців). Всього ж, Юлія – двадцята представниця України в історії, хто увійшов у сотню найкращих.
Зазначимо, що більше жодна з наших тенісисток не пробилася навіть до 1/16 фіналу. Попри це, Марта Костюк та Еліна Світоліна піднялися в рейтингу, але в цілому, великих змін для українок не відбулося.
Українські тенісистки в топ-200 світового рейтингу
- 17. Марта Костюк – 2383 очок (+1 позиція)
- 24. Еліна Світоліна – 1942 (+3)
- 36. Даяна Ястремська – 1612 (-1)
- 49. Ангеліна Калініна – 1076 (-1)
- 79. Юлія Стародубцева – 853 (+36)
- 96. Леся Цуренко – 739 (-8)
- 123. Дар'я Снігур – 603 (+1)
- 200. Катаріна Завацька – 361 (-26)
У топ-10 світового рейтингу також відбулися незначні зміни – Коко Гофф після тріумфу в Пекіні піднялася на четверту сходинку, випередивши Єлену Рибакіну та Жасмін Паоліні.
Рейтинг WTA: топ-10
- Іга Швьонтек (Польща) – 9785 очок
- Арина Сабалєнко ("нейтральна") – 8716
- Джессіка Пегула (США) – 5945
- Коко Гофф (США) – 5593 (+2)
- Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5481 (-1)
- Жасмін Паоліні (Італія) – 5293 (-1)
- Цінь Вень Чжен (Китай) – 4300
- Емма Наварро (США) – 3698
- Даніель Коллінз (США) – 3177
- Барбора Крейчикова (Чехія) – 3161
Зазначимо, що в парному розряді Людмила Кіченок втратила одну позицію. Наразі вона посідає четверте місце.