Не тільки Ярмоленко: які зіркові футболісти не грають у збірній України та можуть пропустити ЧС

Збірна України у 2026 році може потрапити на чемпіонат світу, якщо пройде плей-оф відбору на Мундіаль. Участь на турнірі це мрія кожного футболіста.

Проте не всі футболісти отримають шанс поїхати на ЧС, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Хто та чому з гравців не виступає за збірну України – розповідає 24 канал.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко / Фото Getty Images

Ярмоленко беззаперечно є одним з найкращих футболістів за часів незалежності України. Останній матч за національну команду лідер Динамо зіграв у плей-оф Ліги-націй 2024/2025 проти Бельгії.

У вересні збірна України зіграла перший матч проти Франції у відборі на чемпіонат світу 2026 року. Як повідомляє "Трибуна", Сергій Ребров на пресконференції перед грою розповів, чому не викликає лідера Динамо до національної команди.

Чому не викликав Ярмоленка? Тому що на цю позицію дуже велика конкуренція. Багато гравців, які грають. Зараз ми викликаємо цих гравців, але Андрій – це потенційний гравець збірної,

– розповів головний тренер.

Відзначимо, що Ярмоленко планує завершити кар'єру футболіста після закінчення сезону 2025/2026. Ймовірно, фанати більше не зможуть побачити у футболці збірної України.

До слова, Андрій Ярмоленко може встановити ще один рекорд у збірній Україні. Лідеру Динамо залишається декілька голів, щоб перевершити досягнення, яке підкорилося Андрію Шевченко.

Відзначимо, що матч проти за проти Шотландії у Лізі націй у вересні 2022 року був знаковим для лідера Динамо. Тоді він провів 112-й матч у складі збірної України встановив абсолютний рекорд в історії національної команди.

Вінгер обійшов Андрія Шевченка (111) за кількістю ігор у "синьо-жовтій" футболці. Наразі на його рахунку 125 мачтів у національній команді.

Цікаво, що Ярмоленко також є рекордсменом Динамо. У минулому сезоні він став одноосібним лідером за кількістю голів у чемпіонаті України в історії клубу – 114 голів у 264 матчах.

Михайло Мудрик

Михайло Мудрик / Фото Getty Images

Мудрика відсторонили від футболу у грудні 2024 року, адже причина у тому, що вінгер Челсі провалив допінг-тест.

І поки триває розслідування щодо справи зі вживанням забороненої речовини, футболіст не може грати за лондонський клуб та допомогати збірній України. Однак наразі невідомо, коли з'явиться рішення стосовно гравця.

Сам футболіст теж не з'являється у публічному просторі, а його представники не розкривають подробиці щодо справи з допінгом.

Нещодавно Ілля Скоропашкін припустив, коли вінгер Челсі зможе повернутися у збірну України. Спортивний юрист наголосив, що усе залежить від роботи захисту футболіста.

Потрібно переконливо довести, що Михайло став жертвою забрудненої добавки або, у крайньому випадку, чиєїсь недбалості. Тоді все буде добре, та ми знову побачимо Михайла на полі,

– висловився спеціаліст.

Окрім того, він розповів, як працює термін відсторонення. Фахівець наголосив, що час, який футболіст провів в межах тимчасової дискваліфікації, має бути включений до періоду основного відсторонення.

Андрій Лунін

Андрій Лунін / Фото УАФ

Лунін продемонстрував чудову гру у складі Реала у сезоні 2023/2024. Він допоміг "Королівському клубу" здобути чемпіонство в Іспанії, Суперкубок країни, а також завоювати омріяний 15-й трофей Ліги чемпіонів.

Здавалося, що голкіпер після такого успіху стане основним у клубі та збірній України. Проте вже в наступному сезоні він знову став дублером Тібо Куртуа, який відновився від травми.

У національній команді воротар теж став другим номером. А восени 2025 року він взагалі не потрапляв до заявки збірної України на матчі відбору на чемпіонат світу-2026.

До слова, останнім часом з'являлися чутки щодо конфлікту між Луніним та Сергієм Ребровим. Однак голкіпер Реала нещодавно опубілкував в інстаграмі заяву щодо своєї відсутності у національній команді.

Він заявив, що його репутацію намагаються забруднити, а чутки про відмову їхати у збірну України – це проста брехня.

Збірна – це мрія та ціль кожного футболіста, і для мене це гордість – представляти кольори нашої країни. Було достатньо багато ігор, коли я не грав, а був на заміні, і ніяких проблем не було. То з чого їм бути зараз, коли ми всі чудово розуміємо, що це національна збірна, і там головне – команда і результат? Всі хочуть грати, і це нормально, але рішення приймає тренер,

– написав воротар.

Відзначимо, що Ребров не висловлювався про відсутність Луніна у національній команді. Натомість наставник "синьо-жовтих" зробив вибір на користь Трубіна, який є першим номером Бенфіки, де демонструє чудову та стабільну гру.

Георгій Бущан

Георгій Бущан / Фото з інстаграму футболіста

Георгій Бущан майже всю свою кар'єру грав за Динамо. У 2017 році він дебютував за головну команду київського клубу та став основним голкіпером, демонструючи чудову гру.

У 2020 році воротар дебютував за збірну Україну, ставши згодом першим номером у національній команді на чолі з Андрієм Шевченком.

У кваліфікації на Євро-2020 ворота України захищав П'ятов, але у фінальній частині турніру основним голкіпером був саме Бущан, який демонстрував неймовірну гру.

Однак у 2022 році його замінив Трубін, а згодом він взагалі перестав потрапляти до заявки збірної.

Сам воротар перед матчем Україна – Бельгія у плей-оф Ліги націй-2024/2025 припустив, чому не потрапляє у заявку національної команди, пише "Український футбол".

Зараз не викликали до збірної. Може, я просто вже старий для України? Не знаю. Мене потроху списують,

– висловився Бущан.

Також щодо цього висловився колишній український воротар Ігор Шуховцев, акцентувавши на травмах голкіпера та сильній конкуренції.

"Перш за все, це травми, які заважають Жорі повністю розкрити свій потенціал. Також не можна забувати, що Трубін (Бенфіка – 24 канал) і Лунін (Реал – 24 канал) постійно грають у топових європейських клубах, що забезпечує їм високий рівень інтенсивності та тренувального процесу", – сказав Шуховцев.

Нагадаємо, що голкіпер покинув Динамо у 2025 році, перейшовши в Аль-Шабаб. Наразі він повернувся з Саудівської Аравії та виступає за Полісся на правах оренди.

Віталій Буяльський

Віталій Буяльський / Фото УАФ

Буяльський пройшов чимало вікових груп у структурі збірної України. З 2010 року він грав за юнацьку збірну України, а вже у 2012 він виступав у складі молодіжної національної команди.

На Євро-2016 Михайло Фоменко вніс футболіста до резервного списку гравців. А дебют півзахисника у синьо-жовтій футболці відбувся у 2017 році у протистоянні із Косово.

Задавалося, що футболіст стане основним у збірній, але провів лише 13 матчів у національній команді. Однією із причин стали травми гравця, через які він не їздив на великі турніри.

Після того, як збірну очолив Ребров, футболіст Динамо почав регулярно потрапляти у заявку команди, проте не отримував багато ігрової практики. Однак згодом лідер Динамо все частіше не входив у плани головного тренера.

Наставник національної команди в інтерв'ю ютуб-каналу "Пряма червона" розповів, чому не викликає досвідченого хавбека.

Буяльський – це кандидат та повноцінний гравець збірної України. У нас є позиції, де є два гравці, а є позиції, де велика конкуренція, і ми маємо дивитися у майбутнє. Виклик Ярмолюка – це шанс йому і погляд у майбутнє, тому що потрібно омолоджувати склад, незважаючи на те, що у нас взагалі молода збірна,

– розповів тренер.

Відзначимо, що також на виклик Буяльського у національну команду, ймовірно, впливає велика конкуренція. Оскільки на позиції атакуючого півзахисника у збірній Україні є чимало інших виконавців – Руслан Маліновський, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Єгор Назарина.

Хоча Буяльський не грає за збірну, однак залишається лідером Динамо. У цьому сезоні футболіст забив 7 м'ячів та віддав 5 результативних передач у 19 матчах за київський клуб.

Як збірна України виступила у відборі на ЧС-2026?