26 лютого, 13:59
2

Шахтар чи Динамо: рейтинг IFFHS визначив, хто з українських грандів кращий

Андрій Олійник
Основні тези
  • Донецький Шахтар посів 87-е місце в рейтингу IFFHS, ставши єдиним українським клубом у топ-100.
  • Київське Динамо зайняло 157-е місце, а луганська Зоря опинилася на 364-ій позиції.

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики IFFHS оприлюднила рейтинг футбольних клубів за період з 2021 до 2025 року. У списку з 501 команди знайшлося місце для трьох українських.

Позицію клубів визначали результати за останні 5 сезонів, упродовж яких українські команди суттєво здали на міжнародній арені через повномасштабну війну і втрату легіонерів. Тому у топ-50 українців немає, пише IFFHS.

Якими стали українські клуби у рейтингу найкращих?

Донецький Шахтар єдиним серед українських колективів зміг потрапити до чільної сотні. "Гірники" посіли 87-е місце, ставши сусідами у таблиці команд з Південної Америки Хуніор і Серро Портеньйо. Серед європейських команд трохи вище опинилися Фрайбург і Мідтьюлланд.

Київське Динамо стало 157-им. Цікаво, що одразу після киян йде кіпрський Пафос, який не пустив їх до групової стадії Ліги чемпіонів, вибивши у третьому раунді кваліфікації. А на сходинку вище – французький Ланс.

Третім представником України стала луганська Зоря. Вона у рейтингу посіла 364-е місце, обігнавши з європейців Сігму Оломуц з Чехії і турецький Кайсеріспор.

Які клуби увійшли до топ-10 за останні 5 років?

Найкраща команда планети – мадридський Реал, у якого за цей час дві перемоги в Лізі чемпіонів і два титули чемпіонів Іспанії. Манчестер Сіті зупинився на другій сходинці, а бразильський Фламенго став третім.

Найкращі клуби 2021 – 2025 (IFFHS)

  1. Реал Мадрид, Іспанія
  2. Манчестер Сіті, Англія
  3. Фламенго, Бразилія
  4. ПСЖ, Франція
  5. Палмейрас, Бразилія
  6. Баварія, Німеччина
  7. Інтер, Італія
  8. Челсі, Англія
  9. Барселона, Іспанія
  10. Ліверпуль, Англія