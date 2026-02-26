Шахтар чи Динамо: рейтинг IFFHS визначив, хто з українських грандів кращий
- Донецький Шахтар посів 87-е місце в рейтингу IFFHS, ставши єдиним українським клубом у топ-100.
- Київське Динамо зайняло 157-е місце, а луганська Зоря опинилася на 364-ій позиції.
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики IFFHS оприлюднила рейтинг футбольних клубів за період з 2021 до 2025 року. У списку з 501 команди знайшлося місце для трьох українських.
Позицію клубів визначали результати за останні 5 сезонів, упродовж яких українські команди суттєво здали на міжнародній арені через повномасштабну війну і втрату легіонерів. Тому у топ-50 українців немає, пише IFFHS.
Якими стали українські клуби у рейтингу найкращих?
Донецький Шахтар єдиним серед українських колективів зміг потрапити до чільної сотні. "Гірники" посіли 87-е місце, ставши сусідами у таблиці команд з Південної Америки Хуніор і Серро Портеньйо. Серед європейських команд трохи вище опинилися Фрайбург і Мідтьюлланд.
Київське Динамо стало 157-им. Цікаво, що одразу після киян йде кіпрський Пафос, який не пустив їх до групової стадії Ліги чемпіонів, вибивши у третьому раунді кваліфікації. А на сходинку вище – французький Ланс.
Третім представником України стала луганська Зоря. Вона у рейтингу посіла 364-е місце, обігнавши з європейців Сігму Оломуц з Чехії і турецький Кайсеріспор.
Які клуби увійшли до топ-10 за останні 5 років?
Найкраща команда планети – мадридський Реал, у якого за цей час дві перемоги в Лізі чемпіонів і два титули чемпіонів Іспанії. Манчестер Сіті зупинився на другій сходинці, а бразильський Фламенго став третім.
Найкращі клуби 2021 – 2025 (IFFHS)
- Реал Мадрид, Іспанія
- Манчестер Сіті, Англія
- Фламенго, Бразилія
- ПСЖ, Франція
- Палмейрас, Бразилія
- Баварія, Німеччина
- Інтер, Італія
- Челсі, Англія
- Барселона, Іспанія
- Ліверпуль, Англія