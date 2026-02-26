Шахтер или Динамо: рейтинг IFFHS определил, кто из украинских грандов лучше
- Донецкий Шахтер занял 87-е место в рейтинге IFFHS, став единственным украинским клубом в топ-100.
- Киевское Динамо заняло 157-е место, а луганская Заря оказалась на 364-ой позиции.
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS обнародовала рейтинг футбольных клубов за период с 2021 до 2025 года. В списке из 501 команды нашлось место для трех украинских.
Позицию клубов определяли результаты за последние 5 сезонов, в течение которых украинские команды существенно сдали на международной арене из-за полномасштабной войны и потери легионеров. Поэтому в топ-50 украинцев нет, пишет IFFHS.
Смотрите также ФИФА опубликовала рейтинг сборных: на каком месте Украина завершила 2025 год
Какими стали украинские клубы в рейтинге лучших?
Донецкий Шахтер единственным среди украинских коллективов смог попасть в главную сотню. "Горняки" заняли 87-е место, став соседями в таблице команд из Южной Америки Хуниор и Серро Портеньо. Среди европейских команд чуть выше оказались Фрайбург и Мидтьюлланд.
Киевское Динамо стало 157-ым. Интересно, что сразу после киевлян идет кипрский Пафос, который не пустил их в групповую стадию Лиги чемпионов, выбив в третьем раунде квалификации. А на ступеньку выше – французский Ланс.
Третьим представителем Украины стала луганская Заря. Она в рейтинге заняла 364-е место, обогнав из европейцев Сигму Оломуц из Чехии и турецкий Кайсериспор.
Какие клубы вошли в топ-10 за последние 5 лет?
Лучшая команда планеты – мадридский Реал, у которой за это время две победы в Лиге чемпионов и два титула чемпионов Испании. Манчестер Сити остановился на второй строчке, а бразильский Фламенго стал третьим.
Лучшие клубы 2021 – 2025 (IFFHS)
- Реал Мадрид, Испания
- Манчестер Сити, Англия
- Фламенго, Бразилия
- ПСЖ, Франция
- Палмейрас, Бразилия
- Бавария, Германия
- Интер, Италия
- Челси, Англия
- Барселона, Испания
- Ливерпуль, Англия