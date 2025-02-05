"У нього міцна кам’яна щелепа": відомий тренер назвав боксера, який здатний перемогти Усика

Олександр Усик у 2024 році повністю зачистив хевівейт після двох перемог над Тайсоном Ф'юрі. Наразі ведеться чимало дискусій, чи є боксер, який може зупинити українського чемпіона.

Своєю думкою щодо цього поділився британський тренер Баррі Макгіган. Він вважає, що таким бійцем може стати Мартін Баколе, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Чим небезпечний Баколе

За словами експерта, 31-річний конголезець має всі шанси вже найближчим часом стати чемпіоном світу в надважкій ваговій категорії. Він виділив фізичну підготовку Мартіна та його здатність тримати удар:

"Є абсолютно всі шанси на те, що Баколе може стати чемпіоном світу в найближчий рік. Якщо він роздобуде бій проти одного з найкращих боксерів дивізіону, то може перемогти їх, він кошмар для будь-кого. Баколе – приголомшливий талант, найбільша загроза в суперважкій вазі.

Він криптоніт для Дюбуа і, як не дивно, досить хороший, щоб перемогти Усика, якщо він отримає шанс побитися за титул. У Мартіна зріст два метри, швидкі руки. Він не нищівний панчер, але в нього міцна кам’яна щелепа. Баколе багато б'є, він уміє тримати удар. Якщо людину б’ють у щелепу, а вона приймає удар, то це дуже деморалізує".

До слова. В останньому поєдинку Мартін Баколе нокаутував до того непереможного американця Джареда Андерсона. Всього на професійному рівні він провів 22 бої, у яких здобув 21 перемогу.

Нагадаємо, що раніше конголезець неодноразово висловлював бажання битися з Олександром Усиком. Нещодавно він заявляв, зокрема, що нокаутує українця вже в шостому раунді.