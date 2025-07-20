Промоутер Ф'юрі назвав наступного суперника для Усика: це не "Циганський король"

Олександр Усик 19 липня втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Він здолав у битві за цей статус Даніеля Дюбуа.

Поєдинок закінчився нокаутом у п'ятому раунді. Після цього відбулася традиційна пресконференція, на якій промоутер Френк Воррен висловився про можливий наступний бій Олександра Усика, повідомляє 24 Канал із посиланням на Frank Warren's Queensberry Promotions.

Читайте також "Досить вже нас бити": колишній суперник Усика відреагував на перемогу українця над Дюбуа

З ким може провести бій Усик?

Він заявив, що український боксер може побитися з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером. Організація вже зобов’язала Усика провести обов’язковий захист титулу проти новозеландця, тож або він відбудеться, або уродженець Сімферополя втратить один зі своїх поясів.

Як фанат, я хотів би побачити бій Усика проти Джо Паркера. Джозеф заслужив це, він має таку ж переможну серію, як і Дюбуа. Це бій, який був санкціонований, тож так чи інакше він має відбутися, або Джо битиметься за вакантний титул,

– сказав промоутер.

Зазначимо, що Джозеф Паркер неодноразово заявляв, що хоче вийти на ринг з українцем. Він навіть записував кліп, у якому викликав Усика на бій.

Довідка. Новозеландський боксер провів на професійному рівні 39 поєдинків. У них він здобув 36 перемог і зазнав трьох поразок.

Нагадаємо, що Паркер уже прокоментував тріумф українця. Він розповів, завдяки чому Усику вдалося здолати британця.