Усик може зустрітися на рингу з зірковим супертяжем до кінця 2025 року: мова не про Дюбуа
- Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі у бою-реванші одноголосним рішенням суддів.
- Тренер Чжана Чжилея хоче організувати бій з Усиком до кінця 2025 року.
Український боксер Олександр Усик до кінця 2025 року може зустрітися з відомим боксером. Йдеться не про реванш з Даніелем Дюбуа.
У ніч на 22 грудня Олександр Усик зустрівся у бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі. Український боксер переміг одноголосним рішенням суддів.
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Хто може стати новим суперником Усика
Тренер Чжана Чжилея сподівається організувати бій китайця з українським боксером, пише 24 канал з посиланням на The Ring.
Чжан ні кого не боїться, не ухиляється, він битиметься з ким завгодно. Ми хочемо організувати бій проти Олександра Усика в кінці 2025 року,
– зазначив Шон Джордж.
Нагадаємо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Даніель Дюбуа кинув виклик Олександру Усику і той погодився на реванш. Однак на цей час не відомо, чи відбудеться друге протистояння боксерів.