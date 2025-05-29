Відомий промоутер назвав боксера, який поб'є Усика
- Британський промоутер Френк Воррен вважає, що Мозес Ітаума може перемогти Олександра Усика, але не зараз.
- Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі у двох останніх боях рішенням суддів.
Британський промоутер Френк Воррен висловив бажання побачити запекле протистояння. Він назвав боксера, який поб'є Олександра Усика.
Наразі Олександр Усик очолює кілька рейтингів найкращих боксерів сучасності. Український боксер залишається одним з найкращих.
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Хто може здолати Усика
Воррен вважає, що Мозес Ітаума може перемогти Олександра Усика, пише 24 канал з посиланням на Boxing Scene. –
Ітаумі лише 20 років. Куди поспішати? Чи я думаю, що він поб'є Усика? Так, це 100%. Але не зараз, цей бій зараз не пройде, у жодному разі,
– сказав Френк Воррен.
Довідка. В останніх двох боях Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі рішенням суддів.
Нагадаємо, що 19 липня на лондонському "Вемблі" відбудеться реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. У першому протистоянні перемогу здобув український боксер нокаутом.