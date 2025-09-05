У п'ятницю, 5 вересня, збірна України зіграє перший матч у відборі на чемпіонат світу 2026 з футболу. Суперником "синьо-жовтих" стане Франція.

Тренерський штаб нашої національної команди на чолі з Сергієм Ребровим визначився із заявкою на цей поєдинок. До неї ввійшли 23 футболісти, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Хто потрапив у заявку збірної України на гру з Францією?

Через травми декількох гравців "синьо-жовті" мали певні кадрові зміни протягом останніх днів. Усього до протистояння з "Ле Бле" готувалися 25 гравців.

Врешті-решт у заявку не потрапив Віктор Циганков, у якого є ушкодження. Також проти Франції не зіграє Владислав Дубінчак, який був довикликаний з резервного списку.

Заявка України на матч проти Франції

Воротарі : Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Бущан (Аль-Шабаб);

: Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Бущан (Аль-Шабаб); Захисники : Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Тарас Михавко (Динамо), Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Богдан Михайліченко (Полісся);

: Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Тарас Михавко (Динамо), Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Богдан Михайліченко (Полісся); Півзахисники : Олег Очеретько, Артем Бондаренко (обидва – Шахтар), Георгій Судаков (Бенфіка), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – Динамо), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Олександр Зубков (Трабзонспор), Олександр Зінченко (Арсенал), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925);

: Олег Очеретько, Артем Бондаренко (обидва – Шахтар), Георгій Судаков (Бенфіка), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – Динамо), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Олександр Зубков (Трабзонспор), Олександр Зінченко (Арсенал), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925); Нападники: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона).

Довідка. Поєдинок Україна – Франція відбудеться у Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що всього у відбірковому раунді "синьо-жовті" проведуть шість матчів. Суперниками підопічних Сергія Реброва стануть також Ісландія та Азербайджан у квартеті D.

Що відомо про кадрові втрати України?