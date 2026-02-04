Міг бути боксером, тато – у ЗСУ: що відомо про атлетів, які понесуть прапор України на Олімпіаді

Збірна України готується до виступів на зимових Олімпійських іграх-2026. Наша команда виступить в 11-ти видах спорту на змаганнях в Італії.

Змагання триватимуть з 6 по 22 лютого в Мілані та прилеглих регіонах Італії. Від України на Ігри відправились 46 спортсменів.

Хто стане прапороносцями України?

Почесну роль під час церемонії відкриття відіграватимуть прапороносці. НОК України обрав для цієї місії двох атлетів – Владислава Гераскевича та Єлизавету Сидьорко.

І якщо скелетоніст часто з'являється у ЗМІ, то про Сидьорко небагато відомо широкому загалу. 24 Канал розповідає найцікавіші факти про українських прапороносців.

Що відомо про Владислава Гераскевича?

Гераскевич – перший скелетоніст на Олімпіаді. Киянин став найбільш яскравим представником скелетону в Україні та єдиним учасником зимових Ігор у цьому виді спорту. Владислав їздив на ОІ у 2018 та 2022 роках, але його стелею поки було потрапляння у топ-20. Найкращим же його результатом стало четверте місце на чемпіонаті світу у 2025-му. Гераскевича від медалі відділили лише 0,08 секунди!



Владислав Гераскевич – найкращий скелетоніст в історії України / фото Getty Images

Гераскевич міг стати боксером. У дитинстві скелетоніст активно займався цим видом спорту та мріяв досягнути вершин у ньому. Владислав навіть жартував, що хотів замість Усика поїхати боксером на Олімпіаду-2012, але поступився Олександру дорогою до боксерських вершин. Зрештою Владислав сконцентрувався саме на скелетоні.

Гераскевич активно виступає проти росіян. Владислав став одним з головних борців проти виступу представників Росії на міжнародні арені. Він активно закликає спортивну спільноту не допускати спортсменів з країни-терористки, а також активно вимагає від української влади діяти в цьому напрямку.

Санкції мають перейти на міжнародний рівень. Росіян просто не мають пускати в Європу, а в подальшому – і в США та Канаду. Вони просто можуть не доїжджати на змагання і ніхто на це не вплине. Це треба було запроваджувати набагато раніше. Звичайно, що наші державні структури могли б пропрацювати трошки краще і зайнятися цим питанням напряму. Українські спортсмени і вболівальники не мають займатися цим,

– розповідав Гераскевич.

Що відомо про Єлизавету Сидьорко?

Сидьорко встановить рекорд серед українських шорттрекістів. Дівчина буде наймолодшою спортсменкою в цьому виді спорту для нашої країни на зимових Олімпіадах. Крім того, 21-річна атлетка буде першою з України на дистанції у 500 метрів за останні 28 років. Вона – єдина спортсменка, яка представить нашу країну в жіночому змаганні.



Єлизавета Сидьорко вперше поїде на Олімпіаду / фото з інстаграму спортсменки

Батько Сидьорко воює в лавах ЗСУ. Спортсменка родом із Сум зізналась, що її тато нині перебуває на службі та захищає країну від російських загарбників на фронті.

Для мене бути прапороносцем є особливою місією. Я знаю, що мій тато, який зараз захищає нашу країну на фронті, буде мною пишатися. Він зможе сказати, що його донька відкриває Олімпійські ігри,

– зізналась Єлизавета.

Сидьорко дебютує на зимових Олімпійських іграх. Дівчина має намір стати першою шорттрекісткою в історії, яка принесе медаль Україні в цьому виді спорту. У вересні 2024-го Єлизавета виграла міжнародні змагання у Дрездені. У січні цього року вона вже представила Україну на чемпіонаті Європи з шорттреку.