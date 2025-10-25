Несподівана заміна Шовковському: Динамо може очолити граючий тренер
- Київське Динамо може замінити головного тренера Олександра Шовковського на Андрія Ярмоленка у разі невдалих матчів.
- Між Шовковським та Ярмоленком виник конфлікт через незадовільні результати команди та рішення Ярмоленка не повертатися в Україну після матчу з Крістал Пелесом.
Безвиграшна серія київського Динамо триває вже шість матчів у всіх турнірах. Через невдалі результати на тренерському містку "біло-синіх" можуть відбутися зміни.
Попереду київське Динамо очікує складний календар. У разі провальних результатів новим головним тренером може стати Андрій Ярмоленко, пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Динамо Київ Inside.
Читайте також Конфліктує із Шовковським, бив Степаненка: цікаві факти про Андрія Ярмоленка
Чому Ярмоленко може очолити Динамо?
За інформацією джерела, на цей момент власники клубу не планують знімати з посади головного тренера Олександра Шовковського. Вирішальними у його подальшій долі стануть найближчі матчі. Окрема увага надається двобоям із Шахтарем в рамках чемпіонату та Кубка України.
У разі невдач команду очолить граючий тренер – Андрій Ярмоленко. Інсайдери зазначають, що власники клубу захоплюються вдалими прикладами улюблених закордонних клубів – Мілана та Челсі.
У сезоні-1996/97 легендарний нідерландець Рууд Гулліт, що сяяв у Мілані, став граючим тренером Челсі, який привів до першого трофея за 26 років – Кубка Англії.
Ще успішнішим став його наступник – Джанлука Віаллі. Форвард здобув зі своїми партнерами по команді п'ять трофеїв: Кубок кубків, Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, Кубок ліги та Суперкубок Англії.
Тож цілком ймовірно, що наступним тренером Динамо може стати Андрій Ярмоленко, який охолов до посади спортивного директора.
Що відомо про конфлікт Шовковського та Ярмоленка?
- Нагадаємо, що нездорова атмосфера у Динамо виникла через провальні результати у кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Під час одного з тренувань виникла суперечка між Олександром Шовковським та Андрієм Ярмоленком.
- За інформацією Ігоря Бурбаса, головний тренер Динамо вигнав з тренування лідера команди через недостатню самовіддачу. Цікаво, що обидва учасники конфлікту заперечили інформацію блогера.
- Однак згодом Шовковський назвав "дивним" рішення Ярмоленка не повертатися в Україну після матчу з Крістал Пелесом. Хоча гравець відпросився у тренера і президента Динамо за сімейними обставинами.
- Відомий коментатор Віктор Вацко повідомив, що Андрій Ярмоленко користується авторитетом серед футболістів. А от нинішній головний тренер не може цим похизуватися. Начебто через це між ними виник конфлікт.